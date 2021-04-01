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كذبة إبريل..نادية العراقية توضح حقيقة طلبها لـ تأشيرة إسرائيل

الخميس 01/أبريل/2021 - 10:22 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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أثارت الفنانة العراقية حالة كبيرة من الجدل خلال الساعات الماضية عقب إعلانها عن تقدمها بطلب تأشيرة للإقامة في دولة إسرائيل، وسرعان ما تراجعت عن قراراها، وأوضحت أن الأمر كان مجرد كذبة إبريل، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كتبت نادية العراقية منشورًا قالت فيه :"شكرًا للي شتموني على كذبة إبريل فموضوع تأشيرة إسرائيل وهذا ينم عن غيرتهم علي بلادهم وكرههم للكيان الصهيوني المغتصب".

وتابعت نادية العراقية قائلة:"وألف شكر للذين لم يصدقو وثقتهم في قوميتي وحبي للعراق ومصر لايعوضها الدنيا ومافيها".

وأضافت نادية العراقية :"عاشت بلاد العرب، والموت والسقوط للصهاينة، أحبكم".

وفي سياق آخر، شاركت نادية العراقية، في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل" اتنين في الصندوق"، وهي من ﺇﺧﺮاﺝ محمد مصطفى، ﺗﺄﻟﻴﻒ لؤي السيد، بطولة حمدي الميرغني، محمد أسامة" أوس أوس"، بيومي فؤاد، إنتصار، حجاج عبدالعظيم، محمود البزاوي.

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