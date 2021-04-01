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رئيس الوزراء يكشف تحركات جديدة عن تطعيم المصريين بلقاح كورونا

الخميس 01/أبريل/2021 - 10:24 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن مصر تصنع تقريبا كل المستلزمات الخاصة بمواجهة جائحة كورونا، فيما عدا مستحضر واحد والدولة في سبيلها لتصنيعه.

وأشار "مدبولي"، خلال كلمته في افتتاح مدينة الدواء المصرية بمنطقة الخانكة، اليوم الخميس، إلى أن الدولة تعاقدت مع إحدى الجهات التابعة لمنظمة الصحة العالمية على توريد 40 مليون جرعة من لقاح كورونا، منوها بأنه يوجد على أرض مصر 1.6 مليون جرعة من اللقاح، بالإضافة إلى 400 ألف جرعة سيصلوا خلال يومين.

وأضاف أنه سيتم التوسع في اعطاء اللقاح وفتح التطعيم لجميع القطاعات، منوها بأن عدد المسجلين على موقع الحصول على اللقاح وصل إلى 600 ألف متقدم وسيتم الانتهاء من تطعيمهم خلال العشرة أيام القادمة، مؤكدا أنهم سيستهدفون القطاعات الاقتصادية الفترة المقبلة مثل البنوك والسياحة والصناعة والتعليم.

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