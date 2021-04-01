تسجيل 3950 وفاة بفيروس كورونا في البرازيل

سجلت السلطات الصحية في البرازيل، اليوم الخميس، 3950 وفاة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة، وذلك في رقم قياسي جديد يرفع إجمالي عدد ضحايا الفيروس في البلاد إلى 321886.

وفي التقرير اليومي لوزارة الصحة البرازيلية، أعلنت فيه عن تسجيل 89200 إصابة جديدة بالفيروس في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الصحة البرازيلية، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد وصل إلى 12753258.

ويذكر أن البرازيل، تحتل المركز الثاني عالميا من ناحية الإصابات والوفيات بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة.