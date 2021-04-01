Advertisements

تسجيل 3950 وفاة بفيروس كورونا في البرازيل

الخميس 01/أبريل/2021 - 10:25 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
Advertisements

سجلت السلطات الصحية في البرازيل، اليوم الخميس، 3950 وفاة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة، وذلك في رقم قياسي جديد يرفع إجمالي عدد ضحايا الفيروس في البلاد إلى 321886.

 

وفي التقرير اليومي لوزارة الصحة البرازيلية، أعلنت فيه عن تسجيل 89200 إصابة جديدة بالفيروس في الـ24 ساعة الأخيرة.

 

وأوضحت الصحة البرازيلية، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد وصل إلى 12753258.

 

ويذكر أن البرازيل، تحتل المركز الثاني عالميا من ناحية الإصابات والوفيات بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وفيات كورونا فيروس كورونا البرازيل إصابات كورونا

أخبار تهمك

ليفربول يحسم مصير محمد صلاح

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة مدوية.. الترجي التونسي يخطط لضم نجمي الأهلي

منذ نصف ساعة

دعم الأسر الأكثر احتياجا والمشاركة في جنازة الجنزوري.. نشاط مكثف للرئيس السيسي

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

أسطورة الأهلي يوجه رسالة نارية إلى رمضان صبحي

منذ ساعتين

سياسي سوداني: تصريحات السيسي القوية والمناورات المشتركة ستجعل إثيوبيا تتراجع (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

أنباء سارة لبرشلونة قبل مواجهة ريال مدريد في كلاسيكو الأرض

منذ ساعتين و 32 دقيقة

بايرن ميونخ يفتح الباب أمام برشلونة وريال مدريد لضم القناص

منذ ساعة

قرار صادم من أثيوبيا في أزمة سد النهضة.. وأستاذ موارد مائية يرد بقوة على أكاذيبهم

منذ يوم

رسلان: إثيوبيا ترفض الوساطة والتدويل لفرض رغبتها كأمر واقع (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

رئيس قناة السويس يُفجر مفاجأة نارية حول التعويضات المطلوبة من السفينة الجانحة

منذ ساعتين و 33 دقيقة

رسميا.. الكشف عن موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان في السوبر الإفريقي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. موقف ليفربول من بيع صلاح

منذ نصف ساعة

عاجل.. كارتيرون يُحدد أسماء الراحلين عن الزمالك في الصيف

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. أول تعليق من إثيوبيا بعد تصريحات السيسي عن سد النهضة

منذ حوالي 19 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشان طقس الخميس

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

البرازيل تعلن ارتفاع حصيلة وفيات كورونا إلى 122 ألفًا

البرازيل تسجل 46934 إصابة جديدة بفيروس كورونا

دول تضاعفت فيها وفيات كورونا خلال الموجه الثانية.. اعرفها

البرازيل تسجل 510 وفيات وأكثر من 28 ألف إصابة جديدة بكورونا

البرازيل تعلن تسجيل 407 وفيات ونحو 19 ألف إصابة جديدة بكورونا

تسجيل 10100 إصابة جديدة بكورونا و190 وفاة في البرازيل

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:58 ص

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

رسلان: إثيوبيا ترفض الوساطة والتدويل لفرض رغبتها كأمر واقع (فيديو)

07:22 ص

قرار صادم من أثيوبيا في أزمة سد النهضة.. وأستاذ موارد مائية يرد بقوة على أكاذيبهم

08:08 ص

بايرن ميونخ يفتح الباب أمام برشلونة وريال مدريد لضم القناص

10:00 ص

دعم الأسر الأكثر احتياجا والمشاركة في جنازة الجنزوري.. نشاط مكثف للرئيس السيسي

09:46 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان