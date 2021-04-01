ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية خلال التعاملات الصباحية

.

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات اليوم الخميس ، بعدما أنهت تعاملات أمس علي تراجع ، حيث أن البيانات الاقتصادية على الصعيد المحلى و نتائج أعمال الشركات التى تأتى معظمها افضل من المتوقع



