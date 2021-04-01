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ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية خلال التعاملات الصباحية
الخميس 01/أبريل/2021 - 10:18 ص
نيفين سمير
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ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات اليوم الخميس ، بعدما أنهت تعاملات أمس علي تراجع ، حيث أن البيانات الاقتصادية على الصعيد المحلى و نتائج أعمال الشركات التى تأتى معظمها افضل من المتوقع
مؤشرات البورصة المصرية
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 10571.2 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.78% ليصل إلى مستوى 1984.4 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.75% ليصل إلى مستوى 2932.2 نقطة.
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