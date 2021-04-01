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تعرف على حالة الطقس اليوم الخميس بمحافظة الدقهلية.. ودرجات الحرارة المتوقعة

الخميس 01/أبريل/2021 - 10:28 ص
بوابة الفجر
محمد كشك
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تشهد محافظة الدقهلية طقس مشمس غالبا بدرجة حرارة متوسطة 16 درجة مأوية، حيث سجلت درجة الحرارة العظمي ف الدقهايودة 22 درجة والصغري 8 درجات، بنسبة رطوبة 37% واتجاه رياح جنوبية غربيه


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الخميس، حيث يسود طقس لطيف نهارًا، معتدل ليلًا.

حالة الطقس في القاهرة


وقالت الهيئة: إنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري نهارًا، بارد ليلًا


كما توقعت أن يسود طقس مائل للبرودة نهارًا على السواحل الشمالية الغربية، وعلى السواحل الشرقية، بارد ليلًا، وتضم السواحل الشمالية "مطروح والإسكندرية ودمياط والعريش ورفح".

وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع أن يسود طقس معتدل على جنوب سيناء نهارًا بارد ليلًا.

وتوقعت أيضًا أن يسود طقس لطيف شمال الصعيد، حار على الجنوب نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، ومحافظات الصعيد تضم "الفيوم وبني سويف والمنيا وقنا وسوهاج وأسيوط والأقصر وأسوان".

الظواهر الجوية
نشاط للرياح على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء والوجه البحرى والقاهرة الكبرى.

أمطار خفيفة على متوسطة على السواحل الشمالية والوجه البحري.

وتوضح هيئة الأرصاد المصطلحات التالية:

القاهرة الكبرى: "القاهرة، الجيزة، القليوبية".
إقليم الإسكندرية: "الإسكندرية، البحيرة، مطروح".
إقليم الدلتا: "الدقهلية، دمياط، الغربية، كفر الشيخ، المنوفية".
إقليم القناة: الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، الشرقية، شمال سيناء، جنوب سيناء".
إقليم شمال الصعيد: "الفيوم، بني سويف، المنيا".
إقليم وسط الصعيد: "أسيوط، الوادي الجديد".
إقليم جنوب الصعيد: "سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر".
السواحل الشمالية: "مطروح، الإسكندرية، دمياط، العريش، رفح".
الساحل الشمالي الغربي: "مرسى مطروح، السلوم، الضبعة، سيدي عبد الرحمن، النجيلة، سيدي براني".
الساحل الشمالي الأوسط: "الإسكندرية، العلمين، مارينا، برج العرب، الحمام".
ساحل الدلتا الشمالي: "رشيد، جمصة، بلطيم، رأس البر، دمياط،عزبة البرج".
الساحل الشمالي الشرقي: "بورسعيد، العريش، رفح".

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم:

درجة الحرارة الكبرى القاهرة: 21

درجة الحرارة الصغرى القاهرة: 12

درجة الحرارة الكبرى الإسكندرية: 18

درجة الحرارة الصغرى الإسكندرية: 13

درجة الحرارة الكبرى طنطا: 20

درجة الحرارة الصغرى طنطا: 11

درجة الحرارة الكبرى مطروح: 17

درجة الحرارة الصغرى مطروح: 13

درجة الحرارة الكبرى سيوة: 20

درجة الحرارة الصغرى سيوة: 08

درجة الحرارة الكبرى بورسعيد: 22

درجة الحرارة الصغرى بورسعيد: 14

درجة الحرارة الكبرى الزقازيق: 21

درجة الحرارة الصغرى الزقازيق: 12

درجة الحرارة الكبرى السويس: 22

درجة الحرارة الصغرى السويس: 11

درجة الحرارة الكبرى كاترين: 17

درجة الحرارة الصغرى كاترين: 04

درجة الحرارة الكبرى شرم الشيخ: 25

درجة الحرارة الصغرى شرم الشيخ: 17

درجة الحرارة الكبرى الفيوم: 21

درجة الحرارة الصغرى الفيوم: 10

درجة الحرارة الكبرى المنيا: 22

درجة الحرارة الصغرى المنيا: 11

درجة الحرارة الكبرى سوهاج: 24

درجة الحرارة الصغرى سوهاج: 11

درجة الحرارة الكبرى الأقصر: 27

درجة الحرارة الصغرى الأقصر: 13

درجة الحرارة الكبرى أسوان: 27

درجة الحرارة الصغرى أسوان: 14

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