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رئيس الوزراء: هيئة الشراء الموحد وفرت للدولة عشرات المليارات

الخميس 01/أبريل/2021 - 10:30 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن هيئة الشراء الموحد مسئولة عن تأمين المستلزمات الطبية وبسعر مناسب وهو ما وفر على الدولة من توفير عشرات المليارات. 

وأشار "مدبولي"، خلال كلمته في افتتاح مدينة الدواء المصرية بمنطقة الخانكة، اليوم الخميس، إلى أن هيئة الدواء المصرية تراقب جودة المنتجات والمستحضرات الطبية، لافتا إلى أن القطاع الخاص يقوم بدور هام في تصنيع الدواء، كاشفا عن أننا وصلنا إلى 88% تصنيع محلي في منتجاتنا الطبية.

وأضاف أن الـ 12% المتبقية هي لأدوية شديدة التعقيد وهي التي يتم استيرادها من الخارج، منوها بأن الدولة بها 152 مصنع أدوية، و40 مصنع تحت خط الإنتاج.

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مدبولي رئيس الوزراء الفجر

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