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الموافقة على إنشاء "جامعة الإسكندرية الأهلية"

الخميس 01/أبريل/2021 - 10:30 ص
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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أكد الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، أن مجلس الجامعة وافق فى اجتماعه أمس على إنشاء "جامعة الإسكندرية الأهلية"، موضحًا أن الجامعة الأهلية الوليدة تهدف إلى المنافسة العالمية في كافة مجالات العلوم والتكنولوجيا.

وأضاف، أن الجامعة ستكون قائمة على العلوم الحديثة والتخصصات العلمية المتطورة التي تؤهل شباب الخريجين للمتطلبات الحالية لسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، مشيرا إلى أن كافة التخصصات ستكون متسقة مع المشروعات التنموية الحالية والمستقبلية التي تشهدها مصر حاليا، وما تتطلبه تلك المشروعات القومية من تخصصات في كافة المجالات بكل محافظات الجمهورية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح قنصوه أن "جامعة الإسكندرية الأهلية" سوف تستفيد من الإمكانيات البشرية والمراكز المعملية والبحثية بجامعة الإسكندرية الحكومية لتحقيق التكامل بينهما، وسوف يتم تشكيل لجنة لإتمام الدراسات اللازمة الخاصة بالجامعة الأهلية وتحديد موقعها الجغرافي والكليات والأقسام العلمية واللوائح المنظمة لها.

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