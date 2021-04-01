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'الأعلى للإعلام' يقرر حفظ عدد من الشكاوى ضد وسائل إعلامية

الخميس 01/أبريل/2021 - 10:29 ص
كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام
كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام
ميسون أبو الحسن
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أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، عدة قرارات بحفظ عدد كبير من الشكاوى ضد وسائل إعلامية وصحف ومواقع إلكترونية، وذلك لعدم ثبوت ارتكابها لأية مخالفات إعلامية، أو مخالفات للأكواد والمعايير ومواثيق الشرف الإعلامى أو الصحفي.

كما أصدر المجلس عدة قرارات بإلزام بعض المواقع بنشر الردود، والتي ترد إليها من الشاكيين، التزامًا بحق الرد الذي كفله القانون.

وأكد المجلس أنه يتخذ قرارات بغلق المواقع التي ترد ضدها شكوى، ويثبت أنها غير مرخصة، أو أنها لم تتقدم للحصول على ترخيص لمزاولة نشاطها من المجلس، وذلك لمخالفة هذه المواقع للقانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وانتهاء المهلة المحددة لطلب لترخيص.

وقرر المجلس حفظ شكوى صحفى ضد إحدى الصحف التي يعمل بها، ويتضرر فيها من رفض الجريدة نشر مجموعة تحقيقات صحفية، يرى فيها أنها تساهم في تطوير التعليم، وأوضح المجلس أنه لا يتدخل في طريقة إدارة الجريدة وما ينشر بها، كما أنه لا يتدخل في سياستها التحريرية.

كما ألزم المجلس أحد الموقع بنشر حكم صادر ببراءة شاكية بنفس طريقة الإبراز، ونفس المساحة التي بها نشر حكم الإدانة الإبتدائي.

كما قرر المجلس حفظ شكوى سيدة ضد أحد البرامج الفضائية، لعدم وجود مخالفات للأكواد والمعايير الإعلامية ومواثيق الشرف.

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