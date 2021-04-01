Advertisements

عاجل.. موقف ليفربول من بيع صلاح

الخميس 01/أبريل/2021 - 10:30 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements

أفادت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس أن الدولي المصري محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي ليس متاح للبيع خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

وإرتبط إسم محمد صلاح بالرحيل عن صفوف الريدز بعد أن أثار التكهنات حول مستقبله مع فريقه وإعلان رغبته في الرحيل صوب أحد قطبي إسبانيا ريال مدريد وبرشلونة.

وقالت صحيفة ليفربول إيكو أن ليفربول ليس لديه أي نية من أجل التفريط في خدمات هداف الفريق الدولي المصري محمد صلاح خاصة بعد الأرقام الهائلة التي حققها.

يُذكر أن بعض المصادر الصحفية أشارت في وقت سابق أن إدارة ليفربول تدرس فتح باب المفاوضات مع صلاح فيما يخص تمديد عقده عما قريب.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ليفربول صلاح الدوري الانجليزي الممتاز

أخبار تهمك

رسميا.. الكشف عن موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان في السوبر الإفريقي

منذ ساعة و نصف

دعم الأسر الأكثر احتياجا والمشاركة في جنازة الجنزوري.. نشاط مكثف للرئيس السيسي

منذ ساعة و 16 دقيقة

ليفربول يحسم مصير محمد صلاح

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. كارتيرون يُحدد أسماء الراحلين عن الزمالك في الصيف

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. موقف ليفربول من بيع صلاح

منذ نصف ساعة

عاجل.. أول تعليق من إثيوبيا بعد تصريحات السيسي عن سد النهضة

منذ حوالي 19 ساعة

أسطورة الأهلي يوجه رسالة نارية إلى رمضان صبحي

منذ ساعتين

قرار صادم من أثيوبيا في أزمة سد النهضة.. وأستاذ موارد مائية يرد بقوة على أكاذيبهم

منذ يوم

أنباء سارة لبرشلونة قبل مواجهة ريال مدريد في كلاسيكو الأرض

منذ ساعتين و 32 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد بشان طقس الخميس

منذ حوالي 16 ساعة

رسلان: إثيوبيا ترفض الوساطة والتدويل لفرض رغبتها كأمر واقع (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

رئيس قناة السويس يُفجر مفاجأة نارية حول التعويضات المطلوبة من السفينة الجانحة

منذ ساعتين و 33 دقيقة

مفاجأة مدوية.. الترجي التونسي يخطط لضم نجمي الأهلي

منذ نصف ساعة

سياسي سوداني: تصريحات السيسي القوية والمناورات المشتركة ستجعل إثيوبيا تتراجع (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

بايرن ميونخ يفتح الباب أمام برشلونة وريال مدريد لضم القناص

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل.. ليفربول يرد على عرض يوفنتوس بشأن بيع "صلاح"

عاجل.. محمد صلاح يطلب الرحيل عن ليفربول

بعد طلبه بالرحيل.. حرب كبري بين ريال مدريد وبرشلونة على نجم ليفربول

عاجل.. ارسنال يستعد لمباغته ليفربول

جوهرة باريس أبرزهم.. 5 مرشحين لخلافة محمد صلاح في ليفربول

صديق صلاح يقترب من الرحيل عن ليفربول

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:58 ص

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

رسلان: إثيوبيا ترفض الوساطة والتدويل لفرض رغبتها كأمر واقع (فيديو)

07:22 ص

قرار صادم من أثيوبيا في أزمة سد النهضة.. وأستاذ موارد مائية يرد بقوة على أكاذيبهم

08:08 ص

بايرن ميونخ يفتح الباب أمام برشلونة وريال مدريد لضم القناص

10:00 ص

دعم الأسر الأكثر احتياجا والمشاركة في جنازة الجنزوري.. نشاط مكثف للرئيس السيسي

09:46 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان