عاجل.. موقف ليفربول من بيع صلاح





أفادت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس أن الدولي المصري محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي ليس متاح للبيع خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.





وإرتبط إسم محمد صلاح بالرحيل عن صفوف الريدز بعد أن أثار التكهنات حول مستقبله مع فريقه وإعلان رغبته في الرحيل صوب أحد قطبي إسبانيا ريال مدريد وبرشلونة.





وقالت صحيفة ليفربول إيكو أن ليفربول ليس لديه أي نية من أجل التفريط في خدمات هداف الفريق الدولي المصري محمد صلاح خاصة بعد الأرقام الهائلة التي حققها.





يُذكر أن بعض المصادر الصحفية أشارت في وقت سابق أن إدارة ليفربول تدرس فتح باب المفاوضات مع صلاح فيما يخص تمديد عقده عما قريب.