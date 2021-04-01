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السبت.. 'الأعلى للإعلام' يستضيف وزير التموين في جلسة حوارية

الخميس 01/أبريل/2021 - 10:33 ص
وزير التموين
وزير التموين
ميسون أبو الحسن
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يستضيف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، السبت ٣ أبريل في تمام الساعة ١٢ ظهرًا، الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، في جلسة حوارية مفتوحة بحضور كبار السياسيين والكُتاب الصحفيين والإعلاميين، وذلك في مقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في ماسبيرو.

ويتحدث الوزير عن استراتيجية الوزارة في ظل جائحة كورونا، ومدى توافر السلع الاستراتيجية، ووجود مخزون لها، وكذلك دور الوزارة في رمضان، والتخفيضات التي ستقدمها لخدمة المواطنين، ويدير حوارًا مفتوحًا يجيب فيه عن كل الأسئلة والاستفسارات.

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وزير التموين كرم جبر الفجر الأعلى للإعلام

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