السبت.. 'الأعلى للإعلام' يستضيف وزير التموين في جلسة حوارية

يستضيف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، السبت ٣ أبريل في تمام الساعة ١٢ ظهرًا، الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، في جلسة حوارية مفتوحة بحضور كبار السياسيين والكُتاب الصحفيين والإعلاميين، وذلك في مقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في ماسبيرو.



