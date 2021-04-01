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رئيس الوزراء يزف بشرى سارة لمرضى السكر

الخميس 01/أبريل/2021 - 10:35 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن مصر تتجه لتوطين صناعة الأنسولين في مصر، حتى لا نكون في حاجة لاستيراده من الخارج، ولا نواجه مشكلة في أدوية مرضى السكر.
وأشار "مدبولي"، خلال كلمته في افتتاح مدينة الدواء المصرية بمنطقة الخانكة، اليوم الخميس، إلى أن مدينة الدواء المصرية ستكون مركزا عالميا، ونستهدف منه تحقيق الاكتفاء الذتي، والتصدير للخارج، لافتا إلى أن الرئيس السيسي وجه بإنشاء مخازن استراتيجية تتولى مسئولية توزيع الأدوية على ربوع الجمهورية بأسرع وقت.
وأضاف رئيس الوزراء، أنه سيتم إنشاء 6 مخازن استراتيجية قدرتها 190 ألف "بالتة".

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مرضى السكري مدينة الدواء رئيس الوزراء الانسولين

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