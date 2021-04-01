إمارة نجران تعلن عن 50 وظيفة للرجال والنساء

طرحت إمارة منطقة نجران، اليوم الخميس، 50 وظيفة من المرتبة الرابعة حتى المرتبة التاسعة على سلم رواتب الموظفين العام (الإدارية)، للرجال والنساء، من خلال منصة التوظيف الموحدة (جدارة).

وقالت إمارة نجران، عبر حسابها على موقع تويتر، إن الفئات المستهدفة هي: خريجو المعاهد التخصصية والدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة أو ما يعادلها، وخريجو وخريجات الدرجة الجامعية (البكالوريوس)، وخريجو وخريجات الدبلومات العليا بعد الدرجة الجامعية، وخريجو وخريجات الدرجة الجامعية (الماجستير)، وخريجو وخريجات الدرجة الجامعية (الدكتوراه)، .

ولفتت إمارة نجران، إلى أن التقديم يبدأ من يوم الثلاثاء المقبل 24 شعبان 1442 هـ، وحتى يوم السبت 28 شعبان 1442 هـ. عبر منصة التوظيف جدارة: http://bit.ly/328tsbY