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بكلمات مليئة بالحب.. حسن الرداد يُهنئ زوجته بمناسبة عيد ميلادها

الخميس 01/أبريل/2021 - 10:41 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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حرص الفنان حسن الرداد على تهنئة زوجته الفنانة ايمي سمير غانم بمناسبة عيد ميلادها، وذلك بكلمات مليئة بالحب، من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر حسن الرداد صورة له برفقة زوجته، وعلق عليها قائلاً:" سنة سعيدة ياحبيبتي وان شاء الله نفضل مع بعض " .

وكانت آخر أعمال الفنان حسن الرداد السينمائية فيلم "توأم روحي"، وهو بطولة أمينة خليل، عائشة بن أحمد، والفنانة الراحلة رجاء الجداوي، وهو من إخراج عثمان أبو لبن، وإنتاج أحمد السبكي.

وفي سياق آخر، يواصل الفنان حسن الرداد حاليًا تصوير مشاهد فيلمه الجديد" تحت تهديد السلاح "، وهو من إخراج محمد حماقي، تأليف أيمن بهجت قمر، بطولة مي عمر، فتحي عبد الوهاب، شيرين رضا، بيومي فؤاد، أحمد بدير، عباس ابو الحسن.

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