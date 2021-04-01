رئيس الوزراء يكشف تفاصيل جديدة عن مصنع "الدم والبلازما"

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن مشروع توفير مشتقات البلازما والدم هو توجه أمن قومي لتأمين الأدوية لعدد من الأمراض، حيث أن هذا المشروع سيوفر أدوية تقي من أمراض شديدة التعقيد.

وأشار "مدبولي"، خلال كلمته في افتتاح مدينة الدواء المصرية بمنطقة الخانكة، اليوم الخميس، إلى أنه بنهاية 2022 سيكون لدينا أول مصنع متكامل لمشتقات البلازما والدم، وتم اختيار العاصمة الإدارية كمكان لهذا المصنع، وتم الانتهاء من تأسيس الشركة الخاصة بإدارة هذا المشروع المهم.

وأضاف رئيس الوزراء، أنه سيتم إنشاء 40 مركزا على مستوى الجمهورية لتجميع مشتقات الدم.

