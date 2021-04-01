تحالف برمجي لإطلاق لإطلاق الإمكانات الواعدة للبيانات وتعزيز الأداء في المؤسسات الصناعية





أعلنت اليوم شركة أڤيڤا، الرائدة عالميًا في مجال البرمجيات الهندسية والصناعية، عن تحالفها مع شركة OSIsoft لتلبية احتياجات الشركات الصناعية المتزايدة لإدارة المعلومات وتسريع تحولها الرقمي. ومن خلال دمج منتجات وحلول الشركتين معًا، تجتمع إدارة البيانات ذات المستوى العالمي التي تقدمها OSIsoft مع البرمجيات الصناعية الرائدة من أڤيڤا لتحققا ذكاء الأداء Performance Intelligence.





يجمع مفهوم ذكاء الأداء بين تعزيز مستويات المرونة التشغيلية والقدرة على التعافي ويربط المعلومات والذكاء الاصطناعي بالمرئيات البشرية لتمكين اتخاذ القرارات بسرعة ودقة أكبر، الأمر الذي يساعد القطاعات المختلفة على تحسين الاستدامة. ومن خلال الجمع بين القدرات الموثوقة التي يتمتع بها نظام PI من OSIsoft والبرمجيات الصناعية الرائدة من أڤيڤا، يتيح ذكاء الأداء للمشرفين على العمليات الرئيسية البيانات الموثوقة والوفيرة التي يحتاجونها لتحسين إمكانات قياس وفهم دورة الحياة الصناعية بأكملها. ومن المجالات التي سيكون فيها ذكاء الأداء مؤثرًا بشكل واضح كل من الإنتاجية التنظيمية والمرونة التشغيلية والاستدامة.





يذكر أن سوق البيانات الضخمة والتحليل يشهد نموًا عالميًا ضخمًا ويتوقع أن تصل قيمته إلى 274 مليار دولار بحلول العام 2022. ولهذا فإن البقاء في صدارة المنافسين يتطلب فهمًا متجددًا لنطاق وحجم المعلومات الصناعية لتحقيق الاستفادة الفعالة من البيانات – ويتضمن ذلك المرئيات المستمدة من المعلومات الصناعية من الحافة إلى المؤسسة مما يقلل زمن التوقف عن العمل ويخفض تكلفة الإنتاج واستهلاك الطاقة، وبالتالي يحسّن الموارد ويدعم الاستدامة. وتساهم مجموعة البرمجيات المدمجة بين الشركتين في دعم التحول الرقمي لأكثر من 20,000 عميل حول العالم، وتحقيق الكفاءة التشغيلية التي تعمل على تمكين الأفراد والقطاعات والمجتمعات.





في هذا الصدد قال كريغ هايمان، الرئيس التنفيذي لشركة أڤيڤا: "نعيد اليوم صياغة قدرات البرمجيات الصناعية، ومن خلال ذكاء الأداء فإننا ننظر إلى عالم البيانات من زوايا جريئة جديدة، ونلهم المستخدمين لاكتساب فهم أفضل لسلاسل التوريد المعقدة من أجل تعزيز الأداء ودعم الاستدامة. سيتيح الأثر المركب لحلول أڤيڤا و OSIsoft للعملاء إمكانية إدارة القطاعات المعقدة بمزيد من الكفاءة، بينما تساهم قدراتنا الموسعة في توسعة نطاق التزام أڤيڤا تجاه تحقيق المرونة التشغيلية التي تحول الفرص إلى قيمة حقيقية للأعمال."





بدوره قال فيليب أيكين، رئيس مجلس إدارة مجموعة أڤيڤا: "أدى أداء أڤيڤا ونموها المستدام إلى إرساء أسس متينة لتمكين الاستحواذ على شركة رائدة مثل OSIsoft، وستساعد مجموعة عروضنا وقدراتنا الجديدة المدمجة في تحقيق استراتيجية أڤيڤا على المدى الطويل والرامية لتحقيق النمو وريادة أسواق البرمجيات الصناعية وإدارة المعلومات عبر تسريع مسار النمو ومواصلة مساعدة الملاء في رحلتهم نحو التحول الرقمي."





ومن جانبه علّق جان باسكال تريكوار، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شنايدر إلكتريك – الشريك الرئيسي وشريك تحالف أڤيڤا على الإعلان بقوله: "يؤدي تحالف أڤيڤا مع OSIsoft إلى نشوء شركة رائدة في البرمجيات والبيانات الصناعية. فمن خلال اتساع منظومتها وازدياد حجم وعمق مجموعة منتجاتها، تحقق أڤيڤا مستوى أرفع من الكفاءة لدعم التحول الرقمي في القطاعات، ونحن ندعم أڤيڤا في نهجها القائم على العمل مع العملاء والشركاء لتوفير الحلول المتكاملة التي ترتقي بالأداء وتعزز المرونة التشغيلية."





وقال الدكتور ج. باتريك كينيدي، مؤسس شركة OSIsoft: "تبهرنا ابتكارات عملائنا ممن يديرون أهم القطاعات الحيوية في مجتمعنا ومن يستخدمون تقنياتنا في كل يوم بهدف تحسين الأداء وحماية الصحة والسلامة واستمرار الإنارة وجعل العالم يسير بسلاسة أكبر. فقد ألهمونا بالتحالف مع أڤيڤا لنتمكن بدورنا من توسعة آفاق عملنا وتعزيز القيمة التي يمكننا إضافتها إلى أعمالهم الهامة."



