والتر بواليا ينضم لبعثة الأهلي في السودان
انضم
والتر بواليا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى بعثة الفريق في
السودان؛ استعدادا لمباراة فريق المريخ المقرر إقامتها بعد غد السبت على ملعب
الجوهرة الزرقاء في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
وانضم
بواليا إلى بعثة الأهلي، فور انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده في تصفيات بطولة كأس
الأمم الإفريقية.
وتضم
بعثة الأهلي في السودان ٢٤ لاعبًا هم: محمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام ورامي
ربيعة وياسر إبراهيم ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وبدر
بانون وحسين الشحات وأليو ديانج، وعلي لطفي وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي
أفشة، وسعد سمير وناصر ماهر وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور
أجايي ومحمد هاني ومصطفى شوبير وأحمد نبيل كوكا.
يذكر
أن الأهلي نجح في تحقيق فوز عريض في الجولة الماضية علي فيتا كلوب بالكونغو بثلاثة
أهداف نظيفة ورفع رصيده الي 7 نقاط احتل بها المركز الثاني في المجموعة
الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال
إفريقيا.
ويسعى
الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية أمام المريخ السوداني على ملعب الجوهرة الزرقاء
بالخرطوم، في مباراة الجولة الخامسة المقرر اقامتها بعد غد السبت.
وخاض
الأهلي 4 مباريات في دور المجموعات، وحقق الفوز في مباراتين أمام المريخ السوداني
بالقاهرة وفيتا كلوب بالكونغو وتعادل مع فيتا بالقاهرة وتعرض لخسارة وحيدة من
سيمبا في تنزانيا.