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الصحة العالمية: عدد الإصابات في أوروبا "الأكثر إثارة للقلق منذ أشهر"

الخميس 01/أبريل/2021 - 10:50 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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قالت منظمة الصحة العالمية، إن عدد الإصابات في أوروبا "الأكثر إثارة للقلق منذ أشهر"، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الخميس.

 

وفي وقت سابق، أبدت منظمة الصحة العالمية، قلقها حيال مستويات تفشي فيروس كورونا في وسط أوروبا ومنطقة البلقان، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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