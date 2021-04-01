المؤشر الرئيسي للبورصة يتراجع 2.5% خلال الربع الأول من 2021





أنهت البورصة المصرية تداولات الربع الأول من 2021 علي تراجع جماعي لجميع المؤشرات ، حيث عانت البورصة المصرية من حالة تذبذب شديدة مابين ارتفاع وإنخفاض لعدم وجود محفزات إيجابية تدعمها مع تراجع شهية المستثمرين للمخاطرة ، وحققت البورصة أكبر إنخفاض ليها خلال شهر مارس .





وتراجع رأس المال السوقي بنسبة 0.15%، فاقدا ما قيمته مليار جنيه، ليغلق عند 649.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 650.9 مليار جنيه، بداية الربع الأول.





مؤشرات البورصة المصرية





وتراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 2.55% ليغلق عند مستوى 10568.37 نقطة، خلال جلسات الربع الأول من عام 2021، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 8.21% ليغلق عند مستوى 1969.08 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضاً بنحو 6.05% مغلقًا عند مستوى 2910.53 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 2.66% مغلقًا عند مستوى 12892.97 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 23.95% ليغلق عند مستوى 1299.19 نقطة.





تداولات البورصة المصرية





ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية خلال الربع الأول من 2021 ، إلى 241.7 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2021، في حين بلغت كمية التداول نحو 40.1 مليار ورقة منفذة على 2.9 مليون عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 162.3 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 31 مليار ورقة منفذة على 2.8 مليون عملية خلال الشهر الماضي. بورصة النيل

وكشف التقرير الربع سنوي للبورصة المصرية أن إجمالى قيمة التداول ببورصة النيل قد سجل نحو 336.5 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 544.8 مليون ورقة منفذة على 30 ألف عملية خلال الربع الأول من عام 2021، واستحوذت الأسهم على 41.23% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 58.77%.



