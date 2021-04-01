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تأكد جاهزية حمد الله وأمرابط لنصف نهائي كأس الملك

الخميس 01/أبريل/2021 - 10:30 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
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تأكدت جاهزية ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي عبد الرزاق حمدالله ونور الدين امرابط للمشاركة مع العالمي في مباراته أمام الفيصلي والتي تقام لحساب مباريات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وواصل لاعبوا نادي النصر يوم أمس الأربعاء تحضيراتهم اليومية لمواجهة فريق نادي الفيصلي التي تقام يوم الأحد تحت إشراف المدير الفني الكرواتي هورفات.

وركز مدرب النصر على بعض الجوانب الفنية والتكتيكية المتنوعة في المران قبل أن يطبق بعض الجمل تمهيدًا لتنفيذها من خلال تقسيم اللاعبين على ثلاثة مجموعات.

وإختتم النصر الحصة التدريبية بوجود مناورة على منتف الملعب حيث يطمح الفريق في تحقيق الفوز الوصول إلى المباراة النهائية.

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