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اتحاد الكرة يحدد موعد نهاية الدوري الممتاز 2020-2021

الخميس 01/أبريل/2021 - 10:59 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أكد أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية المسؤولة عن إدارة اتحاد الكرة أن بطولة الدوري ستنتهي في نهاية سبتمبر المقبل.

 

وأوضح مجاهد في تصريحات تليفزيونية: أن الأندية رفضت استكمال الدوري بدون الدوليين وإذا كان وافقوا على ذلك لانتهت البطولة في أغسطس.

 

وأشار إلى أنهم حددوا نهاية سبتمبر لإنتهاء مسابقة بطولة الدوري.

 

أكد رئيس اللجنة الثلاثية المسؤولة عن إدارة اتحاد الكرة أنه كان من المفترض وجود مواصفات معينة فيما يتعلق بسيارات الفار.

 

وأشار مجاهد إلى أن سياراتين من الـ4 سيارات الخاصة بالفار تحت التدريب من الأساس.

 

وكشف أنه الضغط والتعجل كان السبب في غياب المواصفات المطلوبة في الفار، مشيراً إلى أنه منح مهلة للشركة لتصحيح كل الأخطاء لمدة 3 شهور.

 

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