الطالع الفلكي الخَمِيس 1/4/2021..تُفَّاحَة نِيسَان!

*القمر فى الرّبع الثّالث ، القمر فى العقرب ، ويدخل القوس فى الثّامنة صباح اليوم بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر دخل العقرب فى العاشرة و30 دقيقة من ليلة أمس الأربعاء بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الحَمَلْ من 20 مارس - 19 أبريل.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الحُوت من 14 مارس - 13 أبريل.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة سعد الأخْبِيَة من 21 مارس - 2 أبريل.





اليوم 23 برمهات قبطى ، 1 نيسان رُومى ، 19 شعبَان ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: -أدخل عليها حُبّ واحدة واحدة ، السّتّ لما بتحبّ بتكسّر كل التقاليد ، بتنطّ كل الحواجز.(سمير غانم من فيلم أضواء المدينة-1972)





مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*شهر أبريل نِيسَانْ،عودة للرّبيع

أبريل كلمة مشتقّة من أبريرى وتعنى باللاتينيّة التفتّح إشارة لتفتّح الزهور، كان ثانى شهر بعد مارس فى التقويم الرّومانى قبل إضافة شهرىْ يناير وفبراير، أو هى مشتقّة من كلمة إير المتعلّقة بأفروديت أو أبريللى وتعنى الفتح إشارة إلى تفتح الأزهار،عند الأنجلو ساكسون هو شهرأوستر وهو أحد الأسماء التى كانو يقدسونها فى هذا الشهر ،بينما تمرّد أميرالدّماء/الشيطان ضدّ الإمبراطور((رَبّ العِزّة سُبْحَانَهُ وَتَعَالى)) فى ثقافة الصينيّين فى الشهر الثالث والذى يصدف أنه شهر أبريل ورُبّما لهذا السبب يقوم الأيزيديّون وهم طائفة من الأكراد فى شمال العراق تقوم بتقديس الشيطان و يلقبّونه بطاووس مَلَك بتكريس أول أربعاء من شهر أبريل ليكون رأس السنة لديهم ، وربّما كان إرتباط الشهر بالشيطان كَوْن الشهر يقع تحت نفوذ برج الحَمَل/رَام لقب الشيطان فى الثقافة الفرعونيّة مرموزاً له بالطاووس بما يحمله من ألوان الرّبيع الزّاهية ويختال بغرور راغباً فى كسر التقاليد والأعراف والقوانين الدّينيّة والأخلاقيّة غيرمُكترثٍ بها،خلال الربيع مُوسم التزاوج قد يتم تسخيرالمظهر الأنيق للغواية الأخلاقيّة فتكون العاقبة كنموذج ماجدة الخطيب بفيلم توحيدة أو ميرفت أمين بفيلم نغم فى حياتى/الأنثى والذئاب ، لذا وَجَبَ الحَذَر.





نيسان/نيشان/العلامة/نيسانو أو نِى سَانَكْ يعنى بالسّريانية العشب وخُضْرَةْ الرّبيع ، ورَدَ ذكر هذا الإسم فى نقوش تَدْمُرْ بالأردن كما أنه يعنى فى اللغة الإيرانيّة القديمة نِى آسَان بمعنى اليوم الجديد، أمّا أساس التسمية فهو بابلى ويعنى البدء فى الأمر والشّروع فيه والتحرّك ، وهو أول شهرمن شهور السنة فى تقويمهم الدّينى المقدّس-البابليون يعتمدون أكثر من تقويم - وهو من أصل اللغات السّامية مثل عطشان، جوعان، وفى العبريّة البدء والتحرّك وفى العربيّة النّزع لكنّه فى البابليّة يعنى عودة الحياة للطبيعة بعد موت الخُضرة فى فصل الشتاء، عند السّومريون هو أيضاً نيسان أو باكورة الشهرالمقدّس/شهرالمعبد/الشهرالعظيم/ المزارالمقدّس/ شهرأقداس الهيكل، لكنّهم كانو يبدأون به فى 21 مارس مع الإعتدال الرّبيعى،هذا الشهر به أكثر الإحتفالات الخاصةّ بالشعوب الأسيوية ومولد بوذا 8 أبريل.





الأول من أبريل يُسمّى يوم الحمقى أو كذبة أبريل لكنها فى الواقع ليست كذبة لكنه تقليد ظهر فى إيطاليا ، فرنسا وبلجيكا بأن يقوم الزّملاء فى العمل بوضع ورقة اللف الخاصةّ بلف السّمك على ظهر زميلهم فيشعرالزميل بالقرف ظناً منه أنها زفرة ، هو تقليد ظهر منذ بداية العام 1932 وأيضاً فى حكاوى مدينة كانتربرى ببريطانيا و إن كانو يرجعونه لبابا الفاتيكان جريغورى الثالث عشر بالقرن الـ16 عندما قام بأداء مزحة للجماهير فى الأول من إبريل.





والآن إلى جولة لأهم محطات عبور الكواكب على مدار الشهر على الطريقة الغربيّة تُرُوبيكال سِيسْتِمْ وتأثيرها عام وشامل لمواليد جميع الأبراج بتوقيت القاهرة..





(4 أبريل) عطارد يأخذ زمام المُبادرة لهذا الشهر بانتقاله من الحُوت للحَمَلْ فى الخامسة و41 دقيقة فجراً ، وقت مناسب لتبدأ حملتك الإعلانيّة عن مُنتجاتك أو التقدم لوظيفة إضافية جديدة أو التقدّم لعروس من بُرج البدايات الحمل.





(12 أبريل) ولادة الهلال المُبَارَكْ للشَّهر المُعَظَّم فى الرّابعة و30 دقيقة فجراً فى بُرج البدايات الحَمَل ، مايُشجّعك على بداية جديدة تنبذ معها صفاتك القديمة السيئة وتبدأ صفحة جديدة وولادة جديدة بصفات طيبة وتمسّك بالأخلاق الفاضلة.





(14 أبريل) الزهرة تنتقل للثّور فى الثامنة و22 دقيقة ليلاً لتوفر فرصة لنيولوك بشراء الملابس الزاهية والعطور الراقية والمجوهرات بما يتفق مع ميزانيتك ، وأيضاً البدء بتكوين الودائع البنكية طويلة الأجل لحساب الزوجة والأبناء.





(19 أبريل) الشمس تنتقل للثور فى العاشرة و33 دقيقة ليلاً لنبدأ فى الهدوء وتفضيل الترفيه والمُتعة الحلال داخل جدران المنزل من طعام وشراب وتأدية الواجبات الزوجيّة.





(27 أبريل) القمر بدرٌ مُكْتَمِل فى سماء القاهرة فى الخامسة و31 دقيقة صباحاً فى برج العقرب ، طاقة مُناسبة للإنتهاء من أعمالك المتراكمة بهدوء دون ضجّة ، حل مشاكلك فى كتمان وأداء واجباتك الزوجيّة.





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: مهما كان العمل الذى تؤدّيه يبدو بسيطاً فاحرص على فحصه مرتيْن بنفسك ، ربّما وجدت عيباً عند فحصك للمرة الثالثة، درهم وقاية.





برج الثور: الحَدَسْ أوالشّعور بالقلق من شخص أو مشروع دون سبب واضح يجعل من الضرورى التوقف عن الإستمرار فيه حتى إشعارٍ آخر، أوالتخلى عنه.





برج الجوزاء: إستعمالك لمهارة تقسيم الوقت يعنى إنهاء أكثر من عمل، على الأقل تأكد من إنهاء جزء من تلك الأعمال بصورة نهائيّة ، مالا يُدرك كله لا يُترك كله.





برج السّرطان: عليك إعتماد أكثر الطرق أماناً مهما بَدَا طويلاً وهو الخط المستقيم والإبتعاد عن الفهلوة والطرق المُختصرة ،إمشىِ عِدِلْ يِحْتَار عَدوّكْ فِيك.





برج الأسد: حجم تقدّمك مهما كان بطيئاً لكن بثبات وإتزان أفضل من التقدّم بسرعة ثم الفشل السريع ، أنجز القليل لكن أنجزه بإتقان.





برج العذراء: تبتعد عن المشاكل بتحاشى الجدال ومواجهة الإستفزاز بالإبتسامة الثابتة وليست الباردة ، الكلمة الزّين تقضى الدّيْن.





برج الميزان: التأخير فى تنفيذ رغباتك قد يكون إنقاذاً لك من ورطة أو خسارة فادحة ، لتتذكر صدق المثل كل تأخيرة وفيها خِيرَة.





برج العقرب: الثبات الإنفعالى العصبى أحد أهم عناصر النجاح، العاطفة تعنى الحب أو الغضب وكلاهما يشوّش قدرتك على التفكير المنطقى.





برج القوس: نشاط وحيويّة وزَخَم مُرتفع من الطاقة عليك توظيفه لكسب قروش زيادة فى عملك ، ولأداء واجباتك الزوجيّة إن كنت متزوّجاً.





برج الجدى: الحظ يعنى مُساندة وقت الحاجة أو فرصة على طبق من فضّة، عليك عدم التأخيرعند ظهور فرصة لوظيفة إضافيّة فى الأفق.





برج الدّلو: خذ وقتك الكافى لفحص أيّة أوراق قبل توقيعك عليها ، التأجيل أفضل من التسرع فى أمور ليست مستعجلة إلا من وجهة نظر المُستفيد فقط.

برج الحوت: تركيزك على جودة العمل بإتقان الكيف وليس الكمّ أفضل طريقة لمضاعفة علاواتك فى العمل ، لهذا يُعطون ثمناً كبيراً لسُمعة المحل.