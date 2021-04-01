مكافحة المخدرات تلاحق تجار الكيف في 5 محافظات

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجریمة المنظمة بالتنسیق مع قطاعي (الأمن الوطني، الأمن العام) ومختلف مدیریات الأمن جھودھا لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.





وتمكنت عقب تقنین الإجراءات من ضبط 50 طربة حشيش مالي، 3 ھواتف محمول، بحوزة 3 أشخاص

"لأحدھم معلومات جنائیة"، وضبط كمیة من مخدر الحشیش، مبلغ مالي، ھاتفي محمول بحوزة شخصین "لأحدھما معلومات جنائیة"، وذلك بمديرية أمن البحيرة، وفي مدیریة أمن الإسكندریة ضبط 36 طربة لمخدر الحشیش، 2 سلاح أبیض، مبلغ مال، ھاتفى محمول بحوزة (3 أشخاص "لھم معلومات جنائیة").







وفي مدیریة أمن القاھرة ضبط كمیة من مخدر الھیروین، عدد من الأقراص المخدرة والمؤثرة من عقارى "تامول، باركینول"- سلاح أبیض- ھاتف محمول – مبلغ مالى) بحوزة (شخصین "لھما معلومات جنائیة")، وفي مدیریة أمن الغربیة ضبط عدد من الأقراص المخدرة، ھاتفى محمول، مبلغ مالى بحوزة شخصین، وفي مدیریة أمن الشرقیة ضبط 24 طربة لمخدر الحشیش، ھاتفى محمول، مبلغ مالى بحوزة شخصین.