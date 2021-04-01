الأرصاد تحذر: رياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق (فيديو)

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، حالة الطقس اليوم الخميس، إذ تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس لطيفا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومائلا للبرودة على السواحل الشمالية وشمال الصعيد ومعتدلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.





وتتوقع الهيئة أيضًا، أن يسود طقس بارد على الأنحاء كافة مع نشاط للرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد، وفرص أمطار ومتوسطة على مناطق من السواحل على فترات متقطعة، وستكون درجات الحرارة كالآتي:





القاهرة العظمى 21 والصغرى 12.

الإسكندرية العظمى 18 والصغرى 13.

مرسى مطروح العظمى 18 والصغرى 13.

سيوة العظمى 20 والصغرى 8.

بورسعيد العظمى 22 والصغرى 14.

دمياط العظمى 20 والصغرى 14.

الإسماعيلية العظمى 22 والصغرى 11.

السويس العظمى 22 والصغرى 11.

العريش العظمى 21 والصغرى 13.

طابا العظمى 21 والصغرى 14.

سانت كاترين العظمى 17 والصغرى 4.

شرم الشيخ العظمى 25 والصغرى 17.

الغردقة العظمى 25 والصغرى 14.

الفيوم العظمى 21 والصغرى 10.

بني سويف العظمى 21 والصغرى 10.

المنيا العظمى 22 والصغرى 11.

أسيوط العظمى 23 والصغرى 10.

سوهاج العظمى 24 والصغرى 11.