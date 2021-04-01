Advertisements

"كاستكس": فرنسا لا تزال تخطط للانتخابات الإقليمية في يونيو

الخميس 01/أبريل/2021 - 11:01 ص
بوابة الفجر
منار طارق
Advertisements
قال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس أمام البرلمان، اليوم الخميس، إن الحكومة ما زالت تتوقع إجراء الانتخابات الإقليمية المقبلة في يونيو كما هو مخطط لها، بشرط أن تسمح الظروف الصحية بذلك، وذلك بعد يوم من إعلان البلاد عن إغلاق ثالث لمواجهة جائحة كوفيد -19.

فقد أمر الرئيس إيمانويل ماكرون فرنسا، أمس الأربعاء، بثالث إغلاق وطني للبلاد وقال إن المدارس ستغلق لمدة ثلاثة أسابيع في إطار سعيه لوقف موجة ثالثة من الإصابات بكوفيد -19 تهدد بتجاوز المستشفيات.

مع اقتراب عدد الوفيات من 100000 ووصول وحدات العناية المركزة في المناطق الأكثر تضررا لنقطة الانهيار وإطلاق لقاح أبطأ مما كان مخططا، اضطر ماكرون للتخلي عن هدفه المتمثل في إبقاء البلاد مفتوحة لحماية الاقتصاد. قال الرئيس في خطاب متلفز للأمة: "سوف نفقد السيطرة إذا لم نتحرك الآن".

يعني إعلانه أن قيود الحركة المطبقة بالفعل منذ أكثر من أسبوع في باريس، وبعض المناطق الشمالية والجنوبية، ستنطبق الآن على البلاد بأكملها لمدة شهر على الأقل، اعتبارًا من يوم السبت. وقال ماكرون إن المدارس ستغلق لمدة ثلاثة أسابيع بعد نهاية هذا الأسبوع.

سعى ماكرون، 43 عامًا، إلى تجنب الإغلاق الثالث على نطاق واسع منذ بداية العام، وراهن على أنه إذا تمكن من إخراج فرنسا من الوباء دون إغلاق البلاد مرة أخرى، فسيمنح الاقتصاد فرصة للتعافي من ركود العام الماضي. لكن تقلصت خيارات المصرفي الاستثماري السابق مع انتشار سلالات أكثر عدوى من فيروس كورونا في فرنسا ومعظم أوروبا.

بالنسبة لأطفال المدارس بعد نهاية هذا الأسبوع، سيتم التعلم عن بعد، وبعد ذلك تذهب المدارس في عطلة لمدة أسبوعين، والتي ستكون في معظم أنحاء البلاد قبل الموعد المحدد. وبعدها سيعود تلاميذ الحضانة والابتدائي إلى المدرسة بينما يواصل تلاميذ المدارس الإعدادية والثانوية التعلم عن بعد لمدة أسبوع إضافي.


وقال ماكرون "إنه أفضل حل لإبطاء الفيروس"، مضيفًا أن فرنسا نجحت في إبقاء مدارسها مفتوحة لفترة أطول أثناء الوباء مقارنة بالعديد من الدول المجاورة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موجة ثالثة كورونا كاستكس فرنسا

أخبار تهمك

عاجل.. كارتيرون يُحدد أسماء الراحلين عن الزمالك في الصيف

منذ حوالي 17 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشان طقس الخميس

منذ حوالي 17 ساعة

سياسي سوداني: تصريحات السيسي القوية والمناورات المشتركة ستجعل إثيوبيا تتراجع (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

رئيس الوزراء يكشف تحركات جديدة عن تطعيم المصريين بلقاح كورونا

منذ ساعة و 12 دقيقة

ليفربول يحسم مصير محمد صلاح

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. موقف ليفربول من بيع صلاح

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل..خروج اغاني أنغام من مسلسل "نسل الاغراب" بالرغم من تسجيلها.. تعرف علي التفاصيل!

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل| إصابات كورونا تقترب من حاجز الـ700 حالة.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة مدوية.. الترجي التونسي يخطط لضم نجمي الأهلي

منذ ساعة و 6 دقيقة

قرار صادم من أثيوبيا في أزمة سد النهضة.. وأستاذ موارد مائية يرد بقوة على أكاذيبهم

منذ يوم

عاجل.. أول تعليق من إثيوبيا بعد تصريحات السيسي عن سد النهضة

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

بايرن ميونخ يفتح الباب أمام برشلونة وريال مدريد لضم القناص

منذ أقل من ساعتين

أنباء سارة لبرشلونة قبل مواجهة ريال مدريد في كلاسيكو الأرض

منذ حوالي 3 ساعات

دعم الأسر الأكثر احتياجا والمشاركة في جنازة الجنزوري.. نشاط مكثف للرئيس السيسي

منذ أقل من ساعتين

رسلان: إثيوبيا ترفض الوساطة والتدويل لفرض رغبتها كأمر واقع (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

ماكرون: فرنسا ستغلق 14 مفاعلا نوويا بحلول 2035

الرئيس الفرنسي يأمر بإغلاق كافة المدارس والجامعات لمواجهة "كورونا"

سنغافورة تغلق أماكن العمل والمدارس لمكافحة فيروس كورونا

رئيس الوزراء الفرنسي: أي إغلاق جديد لفيروس كورونا سيتم استهدافه

أحدثها لبنان.. دول أقرت الإغلاق العام بسبب كورونا

هولندا تبدأ إغلاقا عاما لمدة خمسة أسابيع

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:58 ص

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

رسلان: إثيوبيا ترفض الوساطة والتدويل لفرض رغبتها كأمر واقع (فيديو)

07:22 ص

رئيس الوزراء يكشف تحركات جديدة عن تطعيم المصريين بلقاح كورونا

10:24 ص

قرار صادم من أثيوبيا في أزمة سد النهضة.. وأستاذ موارد مائية يرد بقوة على أكاذيبهم

08:08 ص

سياسي سوداني: تصريحات السيسي القوية والمناورات المشتركة ستجعل إثيوبيا تتراجع (فيديو)

08:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان