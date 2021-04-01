"كاستكس": فرنسا لا تزال تخطط للانتخابات الإقليمية في يونيو

قال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس أمام البرلمان، اليوم الخميس، إن الحكومة ما زالت تتوقع إجراء الانتخابات الإقليمية المقبلة في يونيو كما هو مخطط لها، بشرط أن تسمح الظروف الصحية بذلك، وذلك بعد يوم من إعلان البلاد عن إغلاق ثالث لمواجهة جائحة كوفيد -19.





فقد أمر الرئيس إيمانويل ماكرون فرنسا، أمس الأربعاء، بثالث إغلاق وطني للبلاد وقال إن المدارس ستغلق لمدة ثلاثة أسابيع في إطار سعيه لوقف موجة ثالثة من الإصابات بكوفيد -19 تهدد بتجاوز المستشفيات.





مع اقتراب عدد الوفيات من 100000 ووصول وحدات العناية المركزة في المناطق الأكثر تضررا لنقطة الانهيار وإطلاق لقاح أبطأ مما كان مخططا، اضطر ماكرون للتخلي عن هدفه المتمثل في إبقاء البلاد مفتوحة لحماية الاقتصاد. قال الرئيس في خطاب متلفز للأمة: "سوف نفقد السيطرة إذا لم نتحرك الآن".





يعني إعلانه أن قيود الحركة المطبقة بالفعل منذ أكثر من أسبوع في باريس، وبعض المناطق الشمالية والجنوبية، ستنطبق الآن على البلاد بأكملها لمدة شهر على الأقل، اعتبارًا من يوم السبت. وقال ماكرون إن المدارس ستغلق لمدة ثلاثة أسابيع بعد نهاية هذا الأسبوع.





سعى ماكرون، 43 عامًا، إلى تجنب الإغلاق الثالث على نطاق واسع منذ بداية العام، وراهن على أنه إذا تمكن من إخراج فرنسا من الوباء دون إغلاق البلاد مرة أخرى، فسيمنح الاقتصاد فرصة للتعافي من ركود العام الماضي. لكن تقلصت خيارات المصرفي الاستثماري السابق مع انتشار سلالات أكثر عدوى من فيروس كورونا في فرنسا ومعظم أوروبا.





بالنسبة لأطفال المدارس بعد نهاية هذا الأسبوع، سيتم التعلم عن بعد، وبعد ذلك تذهب المدارس في عطلة لمدة أسبوعين، والتي ستكون في معظم أنحاء البلاد قبل الموعد المحدد. وبعدها سيعود تلاميذ الحضانة والابتدائي إلى المدرسة بينما يواصل تلاميذ المدارس الإعدادية والثانوية التعلم عن بعد لمدة أسبوع إضافي.







