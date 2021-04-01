قبل بيعه المسروقات.. أمن القاهرة يسقط لص المساكن

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من ضبط مسجل شقى خطر حال قیامھ بعرض متحصلات نشاطھ الإجرامى للبیع، وأخطر مدير أمن القاهرة.





وردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة مصر الجدیدة بمدیریة أمن القاھرة مفادھا قیام أحد الأشخاص بعرض شاشة تلیفزیون للبیع بثمن بخس لا یتناسب مع قیمتھا الحقیقیة.





عقب تقنین الإجراءات أمكن ضبطھ وتبین أنھ عاطل، مقیم بدائرة القسم "مسجل شقى خطر، سرقات

عامة" وبحوزتھ هاتف محمول، شاشة تلیفزیون "مجھولین المصدر".





بمناقشتھ إعترف بسرقتھما من داخل مسكن أحد الأشخاص مقیم بذات العقار محل سكن المتھم

الباب" وأقر بإرتكابھ واقعتین بذات الأسلوب، تم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى علیھا بمسكنھ. بأسلوب "كسر الباب"، وأضاف بمزاولتھ نشاطًا إجرامیًا تخصص فى سرقة المساكن بأسلوب "كسر





و بإستدعاء المجنى علیھم تعرفوا على المضبوطات واتھموه بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونیة اللازمة.