يوفنتوس يحسم مصير بيرلو





أفادت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس أن إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي حسمت موقف المدير الفني الإيطالي أندريا بيرلو.





وقالت صحيفة " لاجازيتا ديللو سبورت " أنه سيتم إقالة بيرلو في حالة حقق الفريق أي نتائج سلبية ضد تورينو أو نابولي خلال الفترة القادمة.





وأضافت أنه ستكون هاتان المباراتان حاسمتان بشكل كبير لمستقبل بيرلو حيث يمكن إقالته أو يعلن بنفسه مسألة رحيله حال حقق الفريق أي نتيجة سلبية.





يُذكر أن يوفنتوس يحتل المركز الثالث على لائحة ترتيب الكالتشيو بفارق 10 نقاط عن المتصدر فريق نادي إنتر ميلان في الوقت الذي تم إقصاء السيدة العجوز فيه من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.