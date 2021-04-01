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العثور على كميات كبيرة من قطع غيار السيارات مجهولة المصدر

الخميس 01/أبريل/2021 - 11:09 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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نجح ضباط مباحث التموين بالقاهرة، في القبض على مسئول عن مخزن بالقاھرة لحیازتھ كمیة من قطع غیار السیارات مجھولة المصدر مغشوشة ومقلدة، وأخطر مدير أمن القاهرة.


تمكنت إدارة التموین بمدیریة أمن القاھرة عقب تقنین الإجراءات من ضبط مسئول مخزن قطع غیار سیارات،كائن بدائرة قسم شرطة الساحل لإدارتھ المخزن "بدون ترخیص" وحیازتھ كمیات كبیرة من قطع غیار السیارات "مقلدة" ومجھولة المصدر ومنسوبة لماركات عالمیة بقصد طرحھا متنوعة وجمیعھا مجھولة المصدر وغیر مصحوبة بأیة مستندات تدل على مصدرھا. بالأسواق لتحقیق أرباح غیر مشروع.


وعُثر بداخل المخزن على (6614 قطعة غیار سیارات
بمواجھتھ إعترف بإدارتھ المخزن "بدون ترخیص" وحیازتھ للمضبوطات بقصد طرحھا بالأسواق
لتحقیق أرباح غیر مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونیة اللازمة.


وجاء ذلك في إطار جھود أجھزة وزارة الداخلیة لضبط الجریمة بشتى صورھا ولاسیما جرائم الغش التجاري.

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