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ما السر وراء غضب عمرو محمود ياسين من مسلسلات رمضان؟

الخميس 01/أبريل/2021 - 11:10 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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أعرب الفنان والمؤلف عمرو محمود ياسين عن استيائه الشديد من اقتباس بعض أسماء مسلسلات رمضان المقبل 2021 من أسماء أخرى تم تقديمها من قبل، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كتب عمرو محمود ياسين منشورًا قال فيه:" هو عادي إننا نسمي اسم مسلسل جديد باسم عمل بنفس الاسم؟".

وتابع عمرو محمود ياسين قائلاً:" يعني مثلاً في مسلسل السنه دي اسمه ع اسم مسلسل قديم، وفي مسلسل تاني ع اسم حكاية من حكايات نصيبي و قسمتك، هو ده عادي ازاي يعني؟".

وكان الفنان عمرو محمود ياسين قد قدم مؤخرًا ضمن أحداث الموسم الثالث من مسلسل"نصيبي وقسمتك "حكاية حملت عنوان "كله بالحب"، وستقوم الفنانة زينة هذا العام بتقديم مسلسل يحمل عنوان تلك الحكاية.

أما مسلسل الطاووس الذي يقوم ببطولته الفنان جمال سليمان، والذي من المقرر عرضه هذا العام، فقد تم تقديم مسلسل حمل نفس الاسم مؤخرًا، وقام ببطولته الفنان صلاح ذو الفقار والفنانة ليلى طاهر.

وفي سياق آخر، يشارك السيناريست عمرو محمود ياسين في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "اللي ملوش كبير"، وهو بطولة أحمد العوضي، ياسمين عبدالعزيز، خالد الصاوي، بدرية طلبة، دنيا عبد العزيز، أحمد سعيد عبد الغني، وكوكبة مميزة من النجوم، ومن إخراج مصطفى فكري.

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