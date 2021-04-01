جامعة حلوان تواصل جهود تدشين برنامج محو الأمية في منطقة كفر العلو

دشن مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية، تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وريادة الأستاذ الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة، وإشراف الأستاذة الدكتورة سناء حجازي مديرة مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بالجامعة، فصلين آخرين ضمن برنامج محو الأمية في نادي كفر العلو بالتنسيق مع مجلس إدارة النادي لتوفير مكان للدارسين الأميين بهدف محو أميتهم، ليصل عدد الفصول التي تم افتتاحها بالنادي حتى الآن الى أربعة فصول دراسية، يأتى ذلك في ضوء دراسة احتياجات المواطنين في المنطقة.



أكد الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة أن الجامعة تولى إهتمامًا كبيرا بالعمل المجتمعي وبالمشاركة فى دعمه وتنوع صوره وأشكاله وإحياء فعالياتة باستمرار وفقا للاحتياجات والأولويات الفعلية والواقعية التى تخدم المواطنين وأسرهم وتعمق شعورهم بالانتماء وتتوافق مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة إيمانًا من دور الجامعة الفاعل فى تنمية المجتمع، وخاصة تعليم المواطنين ومحو أميتهم والذى يعد أحد الروافد الهامة الداعمة لبناء شخصية المواطن المصري والارتقاء به وتحريره من قيود الأمية وتبعاتها المأسوية وتثقيفه ومساعدتة على المضي قدمًا نحو تطوير ذاتة ما من شأنه أن يعود على بيئتة ومجتمعه والمجتمع كله بالخير والنماء، في ضوء خطة التنمية المستدامة لمصر 2030.



أفاد الأستاذ الدكتور حسام رفاعى أن جامعة حلوان دائما تحرص على الخدمة المجتمعية التى تساهم فى إدماج الأفراد في الحياة العامة، وتحقيق متطلبات التنمية المستدامة للمجتمع بمختلف نواحي الحياة.



اشارت الاستاذة الدكتورة سناء حجازى إلى أن هذا الحدث يعد نقطة إيجابية وتعاون مثمر بين العديد من الجهات والتخصصات المختلفة دعما لبناء المواطن المصري، حيث أبدى المواطنين احتياجاتهم لمحو أميتهم كمطلب هام من مطالبهم في إطار اهتمام الدولة بهذا الأمر.



كما تم إنهاء إجراءات افتتاح الفصول وفقا للبروتوكول المبرم مع جامعة حلوان ممثلة في كلية التربية والهيئة العامة لتعليم الكبار من خلال التعاون مع الأستاذ الدكتور إيهاب محمد حمزة عميد كلية التربية جامعة حلوان، والأستاذ الدكتور أحمد عبد الرشيد الأستاذ بكليه التربية ووكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقا والمنسق والمشرف العام للمشروع القومي لمحو الأمية بجامعة حلوان.



يذكر أن البرنامج تم من خلاله تدريب كوادر شبابية من طلاب كلية التربية لتدريب المواطنين الأميين بكفر العلو ومحو أميتهم، حيث تم ترشيح مدربين من طلاب كلية التربية للقيام بتدريب المواطنين، كما تم التنسيق مع الهيئة العامة لتعليم الكبار لإتمام الإجراءات اللازمة لتسجيل بيانات الفصول.



فى سياق متصل تم تنفيذ العديد من الجهود التنموية في عدة مجالات بكفر العلو، منها ورشة تربية موسيقية بمشاركة الاستاذة الدكتورة ابتسام مكرم وكيل كلية التربية الموسيقية، وذلك لاكتشاف المواهب من الأطفال والشباب، وشارك في الورشة عدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية والطلاب أيضا.



جدير بالذكر أنه تم زراعة الأشجار في المنطقة بمشاركة الاستاذة الدكتورة أبتسام حماد، وفريق الوحدة الزراعية بالجامعة، كما نفذ جهاز حماية البيئة ندوة حول دور الشباب في الحفاظ على البيئة بمشاركة الدكتور وائل رضا رئيس وحدة الشباب بوزارة البيئة، وتم مناقشة تجميل المنطقة بالجداريات بواسطة كلية الفنون الجميلة بمشاركة الاستاذة الدكتورة أمنية يحيى.



