هيئة الدواء: مصر أول دولة بالشرق الأوسط تصنع مستحضرات علاج كورونا

قال الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، إن جائحة كورونا كانت اختبارا حقيقيا لمؤسسات الدولة، معلقا: "أثبتنا أننا نقدر، ونجحنا في مواجهة الأزمة".





وأشار "عصام"، خلال كلمته في افتتاح مدينة الدواء المصرية بمنطقة الخانكة، اليوم الخميس، إلى أنهم يقومون بتقييم 2000 دراسة وعينة من المستحضرات الطبية شهريا، فضلا عن توفير معمل مرجعي وجاري تطويره ليكون ذراع قوي في الاستثمار الدوائي، موجها التحية لرجال صناعة الدواء لتمكنهم من توفير الأدوية والمستلزمات الطبية خلال جائحة كورونا.



