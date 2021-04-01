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بعد 4 وقائع.. سقوط عصابة السرقات بأسلوب الخطف في مصر الجديدة

الخميس 01/أبريل/2021 - 11:16 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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نجح ضباط إدارة البحث الجنائي بالقاهرة في ضبط تشكیل عصابي تخصص نشاطھ الإجرامي فى سرقة
متعلقات المواطنین بأسلوب الخطف، بمنطقة مصر الجديدة.

كان تبلغ لقسم شرطة مصر الجدیدة بمدیریة أمن القاھرة من أحد المواطنین، مقیم بمحافظة الجیزة بأنھ حال سیره "مترجلًا" بأحد الشوارع بدائرة القسم فوجئ بشخصان یستقلان سیارة "ربع نقل" قام أحدھما بخطف حقیبة یده وبداخلھا "مبلغ مالى، بعض الأوراق والمتعلقات الشخصیة.

بتكثیف الجھود أمكن التوصل إلى مرتكبى الواقعة (شخصین، مقیمان بمحافظة الجیزة "لأحدھما معلومات جنائیة").

عقب تقنین الإجراءات أمكن ضبطھما حال إستقلالھما السیارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة "ملك
أحدھما" وبحوزتھما فرد خرطوش عدد من الطلقات لذات العیار.

بمواجھتھما إعترفا بتكوینھما تشكیلًا عصابیًا تخصص نشاطھ الإجرامي في سرقة حقائب ومتعلقات
المواطنین بأسلوب "الخطف" بإستخدام السیارة المضبوطة بحوزتھما وإعترفا بإرتكابھما 4 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادھما ضبط المسروقات بمسكنھما وأضافا بإنفاقھما المبالغ المالیة المستولى علیھا على متطلباتھما الشخصیة، وبإستدعاء المجنى علیھم إتھموھما بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونیة اللازمة.

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