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الهند تسجل أكثر من 72 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخميس 01/أبريل/2021 - 11:17 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت وزارة الصحة في الهند، اليوم الخميس، أكثر من 72 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك في أعلى عدد إصابات يومي منذ 11 أكتوبر.

 

ووفقًا لبيانات وزارة الصحة الهندية، تم تسجيل 72330 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

 

وأعلنت الصحة الهندية، تسجيل 459 وفاة جديدة، ليصل إجمالي الوفيات في البلاد منذ تفشي الجائحة فيها إلى 162927 حالة وفاة.

 

وقالت الصحة الهندية، إن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 12.22 مليون إصابة منذ بدء الجائحة العام الماضي، لتصبح ثالث أكثر دول العالم تضررا من الوباء، بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

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