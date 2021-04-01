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"إيسترن كومباني" تبيع 4 مليون سهم خزينة خلال جلسة الأربعاء

الخميس 01/أبريل/2021 - 11:10 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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قالت شركة إسترن كومباني أنها قامت بعملية بيع نحو 3 مليون سهم خزينة خلال جلسة أمس الأربعاء .

وكان مجلس إدارة الشركة قرر في 3 مارس الجاري بيع 35,38 مليون سهم خزينة خلال الفترة من 28 مارس حتى نهاية جلسة يوم 6 مايو المقبل.

وارتفعت أرباح الشركة خلال الربع الثاني من 2020-2021 بنسبة 19 بالمائة على أساس سنوي، لتبلغ 1.37 مليار جنيه.

وكانت إيرادات النشاط بلغت خلال الربع الثاني 4.21 مليار جنيه، بارتفاع 6 بالمائة على أساس سنوي.

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