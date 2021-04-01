"إيسترن كومباني" تبيع 4 مليون سهم خزينة خلال جلسة الأربعاء

وكان مجلس إدارة الشركة قرر في 3 مارس الجاري بيع 35,38 مليون سهم خزينة خلال الفترة من 28 مارس حتى نهاية جلسة يوم 6 مايو المقبل.





وارتفعت أرباح الشركة خلال الربع الثاني من 2020-2021 بنسبة 19 بالمائة على أساس سنوي، لتبلغ 1.37 مليار جنيه.



