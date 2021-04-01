رئيس هيئة الدواء يكشف مفاجاة عن أول جهاز تنفس صناعي مصري

قال الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، إنه في الوقت الذي كان يواجه العالم فيه أزمة بسبب أجهزة التنفس الصناعي، عملت مؤسسات الدولة المعنية على وضع تصميم وتنفيذ وإجازة أول جهاز يساعد على التنفس الصناعي مصري 100%.





وأشار "عصام"، خلال كلمته في افتتاح مدينة الدواء المصرية بمنطقة الخانكة، اليوم الخميس، إلى أن هيئة الشراء الموحد تعاقدت على توريد أول 50 جهاز كباكورة هذا الإنتاج، والذي سيكون إضافة كبير لمصر.



