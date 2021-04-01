"مصر الجديدة للإسكان" تبيع قطعة أرض بالمزاد العلني في هليوبليس الجديدة

أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، عن بيع قطعتي أرض فضاء مخصصة سكني متكامل الخدمات بمساحة 270 فدان تقريبًا للقطعتين بالحي العشرون بمدينة هليوبوليس الجديدة بالمزاد العلني مقابل 2.5 مليار جنيه.

وأوضحت الشركة قي بيان للبورصة المصرية اليوم أن السداد يتم إما بدفع 20% مقدم والباقي على سنتين بدون فوائد، أو سداد 10% مقدم والباقي على 10 سنوات بفائدة 7% سنويًا.

وحققت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، خلال النصف الأول من العام المالي 2020-2021، خسائر بلغت 84.57 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، مقابل أرباح بلغت 351.3 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي السابق.



