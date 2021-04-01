عاجل.. وزير التموين يجدد ثقته في مجلس إدارة القابضة للصناعات الغذائية

ترأس الأستاذ الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، لإستعراض نتائج أعمال الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة وأهم الإنجازات المحققة عن السنة المالية المنتهية في 30 يونية 2020.

جاء ذلك بحضور السادة أعضاء الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والسادة أعضاء مجلس الإدارة، والسادة أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات.

وقام السيد اللواء أحمد حسنين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية باستعراض تقرير بأهم وأبرز الأعمال والإنجازات التي تحققت بالفعل على أرض الواقع خلال العام المالي المنتهي في 30 يونية 2020، مؤكداً على الدعم الكامل والمقدم من وزارة التموين والتجارة الداخلية وكافة قياداتها وعلى رأسهم معالي الأستاذ الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس الجمعية العامة للشركة مما كان له عظيم الأثر على عمليات التطوير والتحديث بالشركة القابضة وشركاتها التابعة.

وقد انعكس ذلك إيجابياً على المواطنين بشكل مباشر نظراً لكون الشركة القابضة وشركاتها التابعة هي المعنية بتوفير كافة السلع التموينية والأساسية داخل المنظومة التموينية.

وأشار حسنين إلى أن هناك العديد من الأعمال التي تم تنفيذها، ومنها تحسين أوضاع العاملين بها وصرف الأرباح المستحقة لهم، أضافة إلي سياسة التدريب التحويلي والإعداد الجيد لتنمية الموارد البشرية لرفع كفاءة وقدرة العاملين بها لمواكبة التقدم العلمي والتكنولوجي.

وبتوجيهات من الأستاذ الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قامت الشركات بتنفيذ عدد من المشروعات الهامة ومنها مشروع ميكنة وتطوير مخازن الجملة التابعة لها، وتحويلها الي مخازن مميكنة، وكذلك نجاح الشركة القابضة للصناعات الغذائية في توفير السلع الغذائية بالمنظومة التموينية علي مدار الأعوام السابقة دون حدوث أي أزمات أو اختناقات، وكذلك تطوير المجمعات الاستهلاكية التابعة لها والبالغ عددها 1300 مجمع استهلاكي، بالإضافة إلى فتح أكثر من 6000 منفذ جمعيتي بكافة محافظات الجمهورية وكذلك توفير السلع التموينية لأكثر من 30 ألف بدال تمويني وإمداد 133 سيارة متنقلة لمشروع تحيا مصر بعدد 20 محافظة، بسلع (اللحوم – والدواجن - والاسماك - والخضروات المجمدة )، وكذلك 100 سيارة بمشروع المنافذ التسويقية المتنقلة.

وأضاف رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية بأن الشركة نجحت في رفع كفاءة طاقات تكرير زيت الطعام الي 57 ألف طن/ شهرياَ لصالح المنظومة التموينية، لتغطي 80% من الاحتياجات وتطوير وتحديث 6 مطاحن لتحسين المنتج، وزيادة القدرة الإنتاجية لها من 850 طن قمح / يومي لتصل الي 1970 طن قمح / يومي.

وأشار حسنين إلي قيام الشركة القابضة بتوفير مخزون إستراتيجي من السلع الأساسية بكميات تكفي لمدة من 4-7 شهور مما ساعم بتوفير السلع الأساسية واللازمة داخل المنظومة التموينية بما قيمته 36 مليار جنية سنوياً بمعدل 3 مليار جنية شهرياً.

وفى سياق متصل أكد حسانين أنه جاري الإنتهاء من إعداد البدائل النهائية المقترحة لعمليات التطوير، وإعادة الهيكلة لشركات الزيوت مع الأخذ في الاعتبار توجيهات السيد رئيس الجمهورية، في اختيار المواقع الجديدة للمصانع لتكون بالقرب من محاور الطرق والموانئ، وكذلك تطوير شركة السكر والصناعات التكاملية، والمضي قدماً في مخطط دمج شركتي قها وإدفينا في كيان واحد، مشيراَ الي اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأسيس شركة مساهمة مصرية سودانية، وذلك بهدف تنمية وتطوير كافة أرجاء التعاون في النشاط الغذائي والزراعي والتجاري تصديراً واستيراداً .

في نهاية الاجتماع قدم الأستاذ الدكتور / علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية، ورئيس الجمعية العامة الشكر للسيد رئيس مجلس الإدارة والسادة نواب رئيس مجلس الإدارة، وكذلك أعضاء مجلس إدارة الشركة، والعاملين بالشركة القابضة والشركات التابعة على حجم الجهد المبذول من جانبهم فعلى الرغم من ظروف جائحة كورونا إلا أنه لم يحدث أى نقص في أي سلعة او زيادة سعرها وكذلك جهود الشركة في كافة المناسبات والمواسم والأعياد وتدخلها المباشر في توفير وإتاحة السلع وصرفها.

كما وافق السيد الأستاذ الدكتور الوزير على إعادة تعيين مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية لمدة أخري بنفس تشكيله السابق نظراً لما تم تقديمه من حجم أعمال وإنجازات على أرض الواقع.