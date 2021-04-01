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السيسي عن مشروع الدم والبلازما: كان حلما وخلال عامين سيتم تحقيقه

الخميس 01/أبريل/2021 - 11:28 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التحية للمسئولين المعنيين بتطوير صناعة الدواء في مصر، مشيرا إلى أن منظومة الدواء تمس المرضى، فهم بحاجة إلى إيجاد الدواء الجيد، وبسعر مناسب.

وأشار "السيسي"، خلال كلمته في افتتاح مدينة الدواء المصرية بمنطقة الخانكة، اليوم الخميس، إلى أنه تم البدء في التفكير بمشروع مدينة الدواء منذ 7 سنوات، بهدف توفير الدواء بجودة عالية، لافتا إلى أن وجود صناعة لمشتقات البلازما في مصر كان حلما منذ سنوات، ولكن خلال عامين سيتم تحقيق الحلم.

وأضاف، "الشركة اللي جات قالت هنستغرق 5 سنوات.. قولنا لاء هنوفر كل احتياجاتكم ويتم تنفيذه خلال عامين".

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