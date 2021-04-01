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مروة الأزلي تُعاني من اضطرابات نفسية في "حرب أهلية" (خاص)

الخميس 01/أبريل/2021 - 11:28 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تُشارك الفنانة مروة الأزلي في السباق الرمضاني المقبل 2021 من خلال مسلسل "حرب أهلية"، وهو بطولة يسرا، جميلة عوض، باسل الخياط، عمرو صالح، أروي جودة، ومن إخراج سامح عبدالعزيز، تأليف أحمد عادل، وإنتاج جمال العدل.

وقالت مروة الأزلي في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أنها تُجسد خلال الأحداث دور فتاة تُدعى "سارة" وهي الشقيقة الصغرى للفنان باسل الخياط، وهي شخصية مضطربة نفسيًا.

وأوضحت مروة الأزلي أن ما جذبها للمشاركة في مسلسل "حرب أهلية" هو أن الشخصية التي تُقدمها خلال الأحداث جديدة عليها ولم تقدمها من قبل، بالإضافة إلى وجود الفنانة يسرا التي كانت ترغب في العمل معها، وأيضًا لوجود المخرج المتميز سامح عبد العزيز.

وفي سياق آخر، تشارك الفنانة مروة الأزلي في السباق الرمضاني المقبل أيضًا من خلال مسلسل "نسل الأغراب"، وهو بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، أحمد فهيم، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى، إنتاج شركة سينرجي.

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