راموس يكشف أخر تطورات تجديد عقده مع ريال مدريد

كشف قائد المنتخب الإسباني ونادي ريال مدريد سيرجيو راموس، أخر تطورات تجديد عقده مع الفريق الملكي.

وينتهي عقد راموس مع ريال مدريد الصيف المقبل، ولم يتوصل لاتفاق حتى الآن لتمديد عقده مع الميرينجي.

وخرج راموس في تصريحات صحفية، عقب الفوز على كوسوفو 3-1 في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة الى كأس العالم.

وقال راموس حول مشاركته في اللحظات الاخيرة من المباراة:" من المهم دائماً إضافة مباريات الى سجلك، سواء كانت دقيقة أو لعبة كاملة. هذا هو قرار الفني ".

وحول تجديد عقده الذي ينتهي هذا الصيف:" كنت واضحاً بالفعل بشأن مستقبلي. لا توجد أخبار حول تجديد عقدي ... أنا أركز على اللعب بشكل جيد وتقديم أفضل نسخة لدي".