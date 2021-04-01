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عمومية "بنك قناة السويس" تقرر توزيع ارباح بـ 704.32 مليون جنيه علي المساهمين

الخميس 01/أبريل/2021 - 11:26 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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اعتمدت الجمعية العامة العادية لبنك قناة السويس، قائمة توزيعات الأرباح للعام الماضي، وقررت توزيع أسهم مجانية بقيمة 704.32 مليون جنيه بواقع 0.32 سهم لكل سهم، بما ستترتب على ذلك زيادة رأسمال البنك المصدر من 2.2 مليار جنيه إلى 2.9 مليار جنيه.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم ، أن الجمعية العمومية قد قررت إخلاء طرف مجلس الإدارة عن العام الماضي، وتشكيل مجلس إدارة البنك الممثل لأصحاب رأس المال بالانتخاب لدورة جديدة لمدة 3 سنوات من 9 أعضاء برئاسة حسين أحمد إسماعيل رفاعي وعضواً منتدباً للبنك.

يشار إلى أن البنك حقق أرباحاً خلال 2020 بلغت 601.66 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 542.2 مليون جنيه في العام السابق له.

وارتفع صافي دخل البنك من العائد إلى 1.55 مليار جنيه، مقارنة بصافي دخل بلغ 1.24 مليار جنيه في 2019.

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