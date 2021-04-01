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نجم بيراميدز يعود لتدريبات الفريق قبل السفر للمغرب

الخميس 01/أبريل/2021 - 11:30 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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انتظم الدولي الغاني جون أنطوي في تدريبات فريق الكرة بنادي بيراميدز صباح اليوم، قبيل السفر إلى المغرب لمواجهة الرجاء في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

 

وأنهى أنطوي مهمته الدولية مع المنتخب الغاني خلال فترة التجمع الدولي الأخيرة في شهر مارس، قبل العودة للقاهرة، والمشاركة في المران الأخير للفريق والذي يسبق السفر إلى المغرب.

 

ويستعد بيراميدز لمواجهة نظيره الرجاء المغربي في السادسة من مساء الأحد المقبل باستاد محمد الخامس بمدينة كازبلانكا في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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