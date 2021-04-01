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"اتصال" تستضيف نائب وزير الاتصالات للحديث عن استراتيجية التحول الرقمي في مصر

الخميس 01/أبريل/2021 - 11:31 ص
نائب وزير الاتصالات
نائب وزير الاتصالات
أحمد الشيخ .
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تستضيف منظمة اتصال "نواة منظمات المجتمع المدني لصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" الاحد المقبل الموافق الرابع من ابريل المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في حوار مفتوح حول استراتيجية التحول الرقمي- آليات التنفيذ والمشروعات عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

ويهدف اللقاء  الى التفاعل مع مجتمع المعلوماتية من أعضاء اتصال وغيرهم وكذلك جميع الشركات العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلوماتء سواء كانت عالمية أو محلية والرد على تساؤلات الشركات والتفاعل معها فيما يخص استراتيجية التحول الرقمي .

أكد الدكتور محمد شديد المدير التنفيذي لمنظمة اتصال أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تسعى جاهدة إلى بناء مصر الرقمية والوصول إلى مجتمع مصري يتعامل رقميًا فى كافة مناحي الحياة. ولذلك تعمل الوزارة وجميع الهيئات التابعة لها على تعزيز تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحسين الخدمات الرقمية في الجهات الحكومية، بهدف تحسين أداء الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى، ورفع جودة الخدمات وكفاءتها من خلال تحسين بيئة العمل، وتوفير الدعم لعملية صناعة القرار وإيجاد حلول للقضايا التي تهم المجتمع.

وتابع يستهدف التحول الرقمي في مصر تحسين جودة حياة المواطن من خلال تحسين ظروفه المعيشية وتقديم خدمات إلكترونية متعددة من خلال كافة المنافذ الرقمية وغير الرقمية ، تحويل الحكومة إلى حكومة مترابطة رقميًا من خلال ربط الأنظمة الرقمية الحكومية وتحسين العمل داخل الجهاز الإداري للدولة ليعمل بكفاءة وفاعلية ،تمكين الدولة من الحكومة الإلكترونية وتعزيز قيم الشفافية والمحاسبة والمراقبة لكافة الأعمال من خلال التفاعل والتشارك بين عناصر المجتمع المختلفة، بما في ذلك الجامعات والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

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