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"جندي مجهول".. السيسي يوجه بإطلاق هذ الاسم على أحد الميادين

الخميس 01/أبريل/2021 - 11:44 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن المصانع المنفذة في مدينة الدواء أنشأت لتنتج منتجات بجودة عالية، مضيفا: "مش معقولة نعمل المجهود ده، ونلاقي أن العلبة ممكن تغش".

وأشار "السيسي"، خلال كلمته في افتتاح مدينة الدواء المصرية بمنطقة الخانكة، اليوم الخميس، إلى أن الجندي المجهول في إنشاء مدينة الدواء المصرية هو اللواء دكتور صلاح الشاذلي، معلقا: "هو في ذمة الله.. وبنوجه له التحية ولأسرته"، موضحا أنه هو من تحرك في إعداد دراسات المشروع منذ 8 سنوات.

ووجه رسالة إلى أسرة الشاذلي، قائلا: "متشكرين، وهو شال المشروع على كتفه طول السبع سنين اللي فاتت"، مطالبا باطلاق اسم اللواء صلاح الشاذلي على أحد الميادين.

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