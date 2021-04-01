"جندي مجهول".. السيسي يوجه بإطلاق هذ الاسم على أحد الميادين

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن المصانع المنفذة في مدينة الدواء أنشأت لتنتج منتجات بجودة عالية، مضيفا: "مش معقولة نعمل المجهود ده، ونلاقي أن العلبة ممكن تغش".





وأشار "السيسي"، خلال كلمته في افتتاح مدينة الدواء المصرية بمنطقة الخانكة، اليوم الخميس، إلى أن الجندي المجهول في إنشاء مدينة الدواء المصرية هو اللواء دكتور صلاح الشاذلي، معلقا: "هو في ذمة الله.. وبنوجه له التحية ولأسرته"، موضحا أنه هو من تحرك في إعداد دراسات المشروع منذ 8 سنوات.



