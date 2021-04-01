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محافظ أسوان يستقبل سعفان فى بداية جولته للمحافظة  

الخميس 01/أبريل/2021 - 11:45 ص
بوابة الفجر
هدير عبدالله
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استقبل اللواء أشرف عطية  محافظ أسوان، اليوم الخميس، بمكتبه بديوان عام المحافظة، وزير القوى العاملة محمد سعفان فى بداية جولته بالمحافظة، حيث من المقرر أن يقوم الوزير والمحافظ  بتسليم وثائق التأمين التكافلي للعمالة غير المنتظمة بالمحافظة، وفاءً لما وعد به  الوزير في هذا الخصوص.

وقال وزير القوى العاملة، إنه سوف يتم الاستمرار في حصر العمالة غير المنتظمة بمواقع العمل المختلفة علي أرض الواقع بالمشروعات القومية الكبرى بجميع المحافظات، حيث يجري حاليا حصر هذه الفئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبورسعيد، بعد الانتهاء من حصرها بمدينة العلمين الجديدة، بهدف تسجيلهم وعمل قاعدة بيانات متكاملة وسليمة تمهيدا لشمولهم على أرض الواقع ضمن منظومة متكاملة لرعاية هذه الفئة اجتماعيا وصحيا، ويتم بعد ذلك عمل وثيقة للتأمين التكافلى لكل  عامل مثبت مهنته ببطاقة الرقم القومى باعتبارهم من فئة العمالة غير المنتظمة.

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وزير القوى العاملة محافظة أسوان العمالة الغير منتظمة العاصمة الإدارية الجديدة

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