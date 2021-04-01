مرتديا "البالطو" الأبيض.. السيسي يتفقد مدينة الدواء المصرية

يقوم الرئيس عبدالفتاح السيسي بجولة تفقدية بمدينة الدواء المصرية جيبتوفارما، مرتديا البالطو الأبيض، وبرفقة عدد من المسئولين.





ويفتتح اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، مدينة الدواء بمنطقة الخانكة، والتى تعد من بين أحد أهم الأحلام القومية التى سعت الدولة المصرية للدخول فيها بقوة، بهدف ضبط سوق الدواء والعمل على مواجهة نقص الادوية، وكذلك السعي للتصدير، بالعمل وفق أحدث أساليب التكنولوجيا الحديثة.



