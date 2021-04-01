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مسئولي منظومة الشكاوى الحكومية يتفقدون مدينة بدر

الخميس 01/أبريل/2021 - 11:43 ص
منظومة الشكاوي الموحدة
منظومة الشكاوي الموحدة
أحمد الشيخ
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استقبل  المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر،  وفدا من  مسئولي منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، وذلك للتنسيق بين جهاز المدينة والمنظومة  لمتابعة الشكاوى في نطاق المدينة،  وفحصها والرد عليها.

وأشار المهندس عمار مندور، إلى أن مسئولي الوفد قاموا بجولات ميدانية تفقدية لمشروعات الإسكان والمرافق المختلفة بالمدينة، حيث تم المرور على 9024 وحدة سكنية    (376 عمارة) بمشروع سكن العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة، بقيمة استثمارية 3.6 مليار جنيه.

وأشاد الوفد بجودة الأعمال بالمشروعات وجودة التشطيب وسرعة تنفيذ المشروع، حيث اشار المهندس عمار مندور، إلى انه تم إضافة مجموعة من الألعاب الرياضية فى وسط  الحدائق الخاصة بالعمارات لتحقيق أعلى استفادة لقاطنى  المشروع.

وأشار رئيس الجهاز، إلى ان الزيارة تأتي في إطار المتابعة المستمرة من مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، والتنسيق فيما بينهما بشأن الرد على شكاوى واستفسارات المواطنين.

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منظومة الشكاوى لحكومية بمجلس الوزراء مدينة بدر جهاز مدينة بدر

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