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وزيرة البيئة تستقل طائرة المسح الجوى للوضع البيئى لخليج السويس

الخميس 01/أبريل/2021 - 11:48 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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قامت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئه بمسح جوى بالطائرة لمنطقة قناة السويس لمتابعة الوضع البيئى للمنطقة بعد نجاح رجال هيئة قناة السويس فى تعويم السفينه الجانحة "ايفرجفين" وذلك بالتعاون مع القوات الجوية وهيئة عمليات القوات المسلحة وبحضور رئيس معهد علوم البحار ولفيف من المختصين والاستشاريين فى الحفاظ على البيئه البحرية بالوزارة والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد.

ويأتي ذلك فى إطار التنسيق الدائم والمستمر بين هيئه قناة السويس ووزارة البيئة للحفاظ على السلامه البحريه ولضمان تطبيق كافة مبادئ الإدارة البيئية السليمة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن المسح الجوى يهدف إلى تفقد منطقة قناة السويس وما حولها والوقوف على الوضع البيئى بمنطقة تواجد وانتظار السفن بسبب الأزمة والتى تجاوز عددها اكثر من 230 سفينة للوقوف على أية تداعيات بيئية بالمنطقة والتأكد من تطبيق كافة إجراءات الإدارة البيئية وضمان عدم وجود مخلفات ناتجة عن السفن خاصة السفن التى كانت تنقل ماشية حية وعلقت ثلاثة منها ببحيرة التمساح وأربعة بالبحيرات المرة الكبرى بإجمالى سبعون ألف رأس تقريبا كانت جميعها تحت المراقبة الشديدة نظرا لكونهم مصدر شديد الخطورة على البيئة البحرية.

وقد أسفر المسح الجوى عن خلو المسطح المائى من أى آثار ضارة للبيئة سواء مخلفات لماشية نافقة أو مخلقات بترولية.
وزيرة البيئة تستقل طائرة المسح الجوى للوضع البيئى لخليج السويس
وزيرة البيئة تستقل طائرة المسح الجوى للوضع البيئى لخليج السويس
وزيرة البيئة تستقل طائرة المسح الجوى للوضع البيئى لخليج السويس
وزيرة البيئة تستقل طائرة المسح الجوى للوضع البيئى لخليج السويس
وزيرة البيئة تستقل طائرة المسح الجوى للوضع البيئى لخليج السويس
وزيرة البيئة تستقل طائرة المسح الجوى للوضع البيئى لخليج السويس
وزيرة البيئة تستقل طائرة المسح الجوى للوضع البيئى لخليج السويس
وزيرة البيئة تستقل طائرة المسح الجوى للوضع البيئى لخليج السويس
وزيرة البيئة تستقل طائرة المسح الجوى للوضع البيئى لخليج السويس
وزيرة البيئة تستقل طائرة المسح الجوى للوضع البيئى لخليج السويس

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