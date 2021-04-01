نجم الأهلي السابق يدافع عن شيكابالا بعد أزمته الأخيرة

دافع شادي محمد، نجم النادي الأهلي السابق، عن محمود عبد الرازق شيكابالا قائد فريق الزمالك بعد الأزمة الأخيرة وواقعة مباراة قمة السلة.

ورفض شادي محمد ما حدث من مسئولي الأهلي حول رفضهم حضور نجم فريق الكرة بنادي الزمالك محمود عبدالرازق شيكابالا لمباراة قمة دوري السوبر لكرة السلة في صالة عبدالرحمن فوزي بميت عقبة.





وأضاف شادي في تصريحات تليفزيونية: «مؤازرة نجوم كرة القدم للألعاب الأخرى أمر جيد يضيف لاتحاد كرة السلة وليس العكس».

واختتم شادي: «هناك بعض المباريات في دوري السوبر لكرة السلة أقيمت هذا الموسم بحضور جماهيري سواء للأهلي أو للزمالك أو للاتحاد السكندري، فإما أن تقام جميع المباريات بحضور جماهيري أو تقام جميعها بدون الجمهور».