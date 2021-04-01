Advertisements

عاجل.. شركة إينا الكرواتية تخطط لتوسيع حجم استثمارتها في قطاع النفط والغاز بمصر

الخميس 01/أبريل/2021 - 11:52 ص
وزير البترول طارق الملا
وزير البترول طارق الملا
الفجر الاقتصادي
Advertisements

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الدكتور جوردان جرليتش رادمان وزير الشئون الخارجية والأوروبية الكرواتى بحضور السفير توميسلاف بوشنياك سفير جمهورية كرواتيا بالقاهرة .

وأكد "الملا" خلال اللقاء على عمق العلاقات المتميزة بين البلدين فى مختلف المجالات وخاصة فى مجال البترول والغاز ، وأن هناك خطط وبرامج خلال الفترة القادمة تستهدف دعم التعاون وزيادة الأنشطة الكرواتية فى مجال  البترول والطاقة بوجه عام .

واستعرض الملا الخطوات التنفيذية التى شهدها منتدى غاز شرق المتوسط باعتباره يمثل قيمة مضافة للدول الأعضاء بشرق المتوسط ، ودوره المهم فى تأمين جانب من إمدادات الغاز لدول شرق المتوسط ودول أوروبا خاصة وأن هناك بنية أساسية وشبكات وخطوط أنابيب لنقل الغاز تسهم فى دعم وتوسيع مجالات التعاون فى هذا الإطار ، مشيراً إلى أن هذا المنتدى يستكمل خطط مشروع مصر لتصبح مركزاً لتجارة وتداول الغاز والبترول وتحقيق التكامل مع دول أوروبا .

ومن جانبه أكد الوزير الكرواتى على أن شركة إينا الكرواتية التى تعمل فى مجال البحث والاستكشاف عن البترول والغاز بالصحراء الغربية لديها خطط للتوسع فى استثماراتها خلال الفترة القادمة وأعلن عن أهمية الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين البلدين .

وأوضح الملا أنه من المهم توقيع بروتوكول تعاون تحت مظلة اتفاق حكومى بين البلدين يتم من خلاله وضع أسس التعاون بين شركتى إيجاس وإينا للتوصل إلى خطوات تسهم فى دعم التعاون وتوسيعه ، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على إعداد مسودة البروتوكول تمهيداً للتوقيع عليها .

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة البترول البترول والثروة المعدنية البترول

أخبار تهمك

دعم الأسر الأكثر احتياجا والمشاركة في جنازة الجنزوري.. نشاط مكثف للرئيس السيسي

منذ ساعتين و 45 دقيقة

نجم الأهلي السابق يدافع عن شيكابالا بعد أزمته الأخيرة

منذ نصف ساعة

رئيس الوزراء يكشف تحركات جديدة عن تطعيم المصريين بلقاح كورونا

منذ ساعتين و 7 دقيقة

طرح الأدوية بأسعار مناسبة للمواطن.. 14 معلومة عن مدينة الدواء بالخانكة

منذ ساعة و نصف

عاجل| إصابات كورونا تقترب من حاجز الـ700 حالة.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 12 ساعة

أنباء سارة لبرشلونة قبل مواجهة ريال مدريد في كلاسيكو الأرض

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. كارتيرون يُحدد أسماء الراحلين عن الزمالك في الصيف

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة مدوية.. الترجي التونسي يخطط لضم نجمي الأهلي

منذ ساعتين

بيان عاجل من الأرصاد بشان طقس الخميس

منذ حوالي 18 ساعة

بايرن ميونخ يفتح الباب أمام برشلونة وريال مدريد لضم القناص

منذ ساعتين و 31 دقيقة

قرار صادم من أثيوبيا في أزمة سد النهضة.. وأستاذ موارد مائية يرد بقوة على أكاذيبهم

منذ يوم

ليفربول يحسم مصير محمد صلاح

منذ حوالي 20 ساعة

رسلان: إثيوبيا ترفض الوساطة والتدويل لفرض رغبتها كأمر واقع (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول تعليق من إثيوبيا بعد تصريحات السيسي عن سد النهضة

منذ حوالي 21 ساعة

سياسي سوداني: تصريحات السيسي القوية والمناورات المشتركة ستجعل إثيوبيا تتراجع (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

وزير البترول يبحث مع وزير الطاقة والمياه اللبناني استئناف ضخ الغاز المصرى لبلاده

"العصار" و "الملا" يشهدان توقيع بروتوكول تعاون مع شركة "إيجاس" لتصنيع عدادات الغاز

"العصار" و"الملا" يشهدان توقيع بروتوكولا مع "إيجاس" لتصنيع عدادات الغاز

وزير البترول يبحث مع وزير الطاقة والبيئة اليوناني دعم التعاون الثنائى بين البلدين

مباحثات مصرية نرويجية فى مجال البترول والغاز

وزير البترول ونظيره القبرصي يستعرضان جهود التعاون في مجال الغاز

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:58 ص

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

رسلان: إثيوبيا ترفض الوساطة والتدويل لفرض رغبتها كأمر واقع (فيديو)

07:22 ص

رئيس الوزراء يكشف تحركات جديدة عن تطعيم المصريين بلقاح كورونا

10:24 ص

قرار صادم من أثيوبيا في أزمة سد النهضة.. وأستاذ موارد مائية يرد بقوة على أكاذيبهم

08:08 ص

سياسي سوداني: تصريحات السيسي القوية والمناورات المشتركة ستجعل إثيوبيا تتراجع (فيديو)

08:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان