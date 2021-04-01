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غدا.. عرض مسرحية "البغبغان" من "اللوكاندة"على dmc

الخميس 01/أبريل/2021 - 11:57 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تُعرض قناة dmc ومنصة WATCH iT غدًا مسرحية "البغبغان" من السيت كوم المسرحي "اللوكاندة"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً، والمسرحية فكرة وإخراج أشرف عبد الباقي، ومن إنتاج شركة سينرجي.

مسرحية"اللوكاندة" بطولة أشرف عبد الباقي، دياب، حمدي الميرغني، ويزو، إبرام سمير، نورهان منصور،أحمد الطماني، علي حمدي، وائل العوني، مريم البحراوي، ياسمين سمير، أميرة حافظ، محمد حسن، محمد بطاوي، أحمد فرج، ميدرونا، أحمد فتحي، محمد ناجي جدو، أحمد أشرف، مصطفى سعيد، مصطفى حمزة، محمد عصام، شريف حسني.

والمسرحية من تأليف كريم سامي، وأحمد عبد الوهاب، وديكور محمود سامي، وتصميم وإضاءة مصطفى عز الدين، أغنية التتر هشام عباس وكلمات أيمن بهجت قمر، وملابس هالة زهوي، وموسيقى أحمد الموجي، ومخرجين منفذين سامح عبد السلام ومصطفى حسن، ومدير الفرقة رشدي سلامة، وفكرة وإخراج أشرف عبد الباقي منتج فني فتحي إسماعيل وإشراف عام عمرو كمال.

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